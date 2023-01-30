Коли в додатку Дія з’явиться військовий квиток, розповів керівник розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

За його словами, військовозобов’язаним не надсилатимуть повістки через Дію. У той же час, команда проєкту планує “рано чи пізно” впровадити електронний військовий квиток.

Про це Мстислав Банік сказав в інтерв’ю виданню The Village, передає НСН.

“Щодо повісток, то їх у Дії не буде”, сказав представник Мінцифри.

За словами Баніка, ще до початку повномасштабної війни урядом велася робота щодо приведення реєстру військовозобов’язаних в електронний вигляд. У межах цього процесу з’явилася можливість змінити місце прописки через Дію.

“Чоловікові потрібно було знятися з військового обліку та стати на облік в іншому місці, тому цього часто уникали, щоб повістка їх не знайшла. А якщо міняти місце реєстрації в Дії, ми просто повідомлятимемо, що певний громадянин змінив адресу”, розповів Банік.

Військовий квиток з’явиться у Дії

Також представник Мінцифри прокоментував ухвалення Кабінетом міністрів постанови №1487, яка дозволяє використовувати мобільний додаток для подання особистих даних до військкоматів.

“(Це рішення) просто врегулювало питання деяких актів, які хаотично ухвалювали після 2014 року, і ми продовжуємо впорядковувати ці питання”, запевнив Банік.

Водночас чиновник зазначив, що військовий квиток у додатку рано чи пізно з’явиться, проте зараз робота над цим у Мінцифри не ведеться.

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