Чи достатньо в Україні питної води? Аудитори повідомили результати перевірки

Аудитори повідомили результати перевірки критичної інфраструктури водопостачання. Чи бракує в Україні питної води?

65% населення України мають доступ до централізованого водопостачання. За кількістю населених пунктів це лише четверта частина сіл та 98% міст України.

Повномасштабна війна РФ проти України призвела до значних, а іноді невідновних руйнувань критичної інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це йдеться у звіті здійснення аудиту члена Рахункової палати Віктора Богуна, передає НСН.

Аудитори Рахункової палати констатували, що українці мають обмежений доступ до якісної питної води. Питне водопостачання для населення країни майже на 80% забезпечується поверхневими водами, екологічний стан яких погіршується.

Централізованим водопостачанням забезпечені 65% українців, а за кількістю населених пунктів – 98% міст та 23% сіл. Решта жителів сільської місцевості здебільшого споживають воду з колодязів та індивідуальних свердловин, санітарно-технічний стан яких переважно незадовільний.

Епідемічна безпека погіршується.

Повномасштабна військова агресія РФ призвела до значних, а іноді невідновних руйнувань критичної інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення міст.

“В Україні питання забезпечення якісною питною водою постало особливо гостро в період повномасштабного російського вторгнення. Як бачимо, останні події – знищення греблі Каховського водосховища – ще більше посилюють негативні наслідки російської агресії, зокрема гуманітарну й екологічну катастрофу, що призводить до браку прісної води”, сказав Віктор Богун.

За даними оновленої оцінки Світового банку “Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні”, станом на 24 лютого 2023 року прямі збитки від пошкодження об’єктів водопостачання і водовідведення становили 2,2 млрд доларів. Втрати в цілому оцінювали приблизно в 7,5 млрд доларів.

Аудитори Рахункової палати встановили, що через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну фактично втрачені понад 725 млн гривень, які використали у 2019–2022 роках на реалізацію інвестиційних проєктів із водопостачання та водовідведення у Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях. Оскільки ці області на сьогодні перебувають в зоні активних бойових дій та під частковою окупацією, подальше виконання заходів неможливе, а проєкти втратили актуальність.

Нагадаємо, знищення греблі Каховського водосховища призвело до затоплення сільськогосподарських угідь, каналізаційних споруд, кладовищ вода має високий рівень забруднення.

МОЗ повідомило про таблетки для знезараження забрудненої води, які поставляються до постраждалих областей централізовано.

Таблетки для знезараження води можна отримати в центрах контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ), місцевої влади або ж у виїзних бригад ЦКПХ, які наразі працюють у постраждалих регіонах.

Як використовувати таблетки для очищення води

Чітко дотримуйтеся дозування. Не ковтайте таблетки! Пам’ятайте, щоб таблетка почала діяти, після її розчинення у воді має минути щонайменше 30 хвилин. Не вживайте очищену воду раніше цього періоду часу.

Якщо вода сильно забруднена та каламутна (з поверхневих водойм та відкритих колодязів), перед використанням таблеток потрібно:

дати воді відстоятися в посудині, а для знезараження використовувати відстояну воду без осаду;

відфільтрувати воду, використовуючи фільтр для води, кілька шарів чистої тканини, паперовий рушник або фільтр для кави, паперові серветки;

розчинити таблетку саме в тій кількості відстояної/відфільтрованої води, яка зазначена в інструкції щодо використання конкретної таблетки.

Заборонено використовувати воду, яка має неприємний запах, нехарактерний колір, містить на поверхні плівки (райдужні, білі тощо), піну або інші ознаки, які викликають у вас сумнів щодо її безпечності!

Якщо вода не має видимих ознак забруднення (вода зі свердловин, колодязів):

пам’ятайте, така вода може бути забрудненою мікроорганізмами. Тож її однаково треба очистити;

розчиніть таблетку в кількості води, яка зазначена в інструкції.

Важливо:

Заборонено ковтати таблетки! Зберігайте їх у недоступному для дітей місці!

Не вживайте воду, поки не мине щонайменше 30 хвилин!

Уникайте вдихання парів, що вивільняються під час розчинення таблетки!

Не спалюйте таблетки!

Не змішуйте таблетки з кислотними розчинами – це викликає виділення токсичного газу!

Зберігайте таблетки в сухих і добре провітрюваних місцях!

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