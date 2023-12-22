Чи будуть додаткові вихідні у різдвяні та новорічні свята – нагадав Шмигаль

Українцям нагадали, чи будуть додаткові вихідні у різдвяні та новорічні свята.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав українцям, що через воєнний стан в Україні не буде додаткових вихідних на Різдво та Новий рік.

Отже, понеділки 25 грудня та 1 січня будуть звичайними робочими днями, інформує НСН.

На засіданні уряду в п’ятницю, 22 грудня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що 25 грудня 2023 року для всіх органів влади, державних підприємств та підприємств критичної інфраструктури буде робочим днем.

“Зі свого боку приватний бізнес може встановлювати робочий графік на цей день на власний розсуд”, додав він.

Нагадаємо, що у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення росіян Верховна Рада прийняла закон “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, який змінив трудове законодавство.

Він передбачає скасування усіх святкових днів на період воєнного стану.

Тож минулого року українці також не мали додаткових вихідних на різдвяно-новорічні свята.

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