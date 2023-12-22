Президент підписав новий Закон про гуманітарну допомогу, ухвалений Верховною Радою. У Мінсоцполітики пояснюють, що тепер зміниться, передає НСН.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт №9111 про гуманітарну допомогу. Офіційна назва акту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги”.

Закон містить низку важливих норм, які врегульовують питання ввезення та обліку гуманітарної допомоги.

Президент підписав новий Закон про гуманітарну допомогу: що зміниться

У першу чергу – законодавчо закріплюється спрощення процедури ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

Також на рівні Закону запроваджується необхідність використання електронної системи обліку гуманітарної допомоги. Мінсоцполітики запустили таку платформу – Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги – з 1 грудня. За цей час, завдяки системі, до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги було внесено 3053 отримувачів, загалом в Реєстрі вже понад 4,5 тисяч юридичних осіб, які можуть офіційно завозити гуманітарну допомогу до України.

Окрім цього, розширюється перелік отримувачів гуманітарної допомоги. Раніше це могли бути зареєстровані в Україні благодійні фонди та громадські організації з визначеними напрямками статутної діяльності.

Тепер до переліку додаються іноземні благодійні організації, представництва яких акредитовані в Україні. Також отримувачами можуть бути неприбуткові державні та комунальні установи, органи місцевого самоврядування, надавачі соціальних послуг.

Серед іншого, врегульовується питання визнання товарів гуманітарною допомогою. Так, придбані благодійними організаціями за кордоном товари, які при ввезені в Україну задекларовані як гуманітарна допомога, мають бути безоплатно роздані набувачам протягом 90 днів з дати перетину митного кордону. У такому випадку товари будуть визнані гуманітарною допомогою.

Серед важливих норм – також можливість передавати транспортні засоби військовим як фізичним особам (набувачам) у якості гуманітарної допомоги.

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