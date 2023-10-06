Чому у платіжках за газ приходять завищені суми – пояснення Нафтогазу

У Нафтогазі пояснили українцям, чому у платіжках за газ приходять завищені суми.

Громадянам розповіли, якщо абонент вчасно, у визначений термін, не надав газопостачальній компанії дані про спожитий обсяг природного газу, то у такому разі підприємство визначає їх самостійно.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Нафтогаз.

Що необхідно робити, щоб не мати завищених сум у платіжках за газ

Часто клієнти компанії з різних причин не передають показання лічильників, тому в такому випадку цифри у платіжці можуть відрізнятися від реальних спожитих кубів “блакитного палива”.

Якщо від абонента не надходять дані про обсяги спожитого газу, у такому випадку вони визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року, тому цифри “на папері” можуть відрізнятися від фактичних.

Щоб нараховані обсяги газу збігались з реальним споживанням, клієнтам потрібно вчасно передавати покази лічильників, тобто з 28-го по 5-те число. Тож, якщо у жовтні ви не передали показники лічильників газу вчасно, то можете отримати платіжку не з тими цифрами, які очікували.

Також у Нафтогазі попередили, що навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні незмінні показання.

Як можна передати показники лічильника

У газопостачальній компанії розповіли, що можна не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платежів.

“Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК “Нафтогаз України”. Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший”, йдеться в оголошенні.

Йдеться про такі способи:

чатботи у Viber, Messenger і Telegram

SMS на короткий номер 4647

через особистий кабінет

в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone),098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell)

В Нафтогазі зазначили, що наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:

Кропивницька філія “Газмережі”

Дніпровська філія “Газмережі”

Харківська філія “Газмережі”

Харківська міська філія “Газмережі”

Криворізька філія “Газмережі”

АТ “Вінницягаз”

Житомирська філія “Газмережі”

АТ “Сумигаз”

Київська філія “Газмережі”

АТ “Львівгаз”

АТ “Дніпропетровськгаз”

АТ “Хмельницькгаз”

АТ “Миколаївгаз”

Донецькоблгаз

АТ “Івано-Франківськгаз”

АТ”Черкасигаз”

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