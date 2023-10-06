Чому у платіжках за газ приходять завищені суми – пояснення Нафтогазу

У Нафтогазі пояснили українцям, чому у платіжках за газ приходять завищені суми.
Громадянам розповіли, якщо абонент вчасно, у визначений термін, не надав газопостачальній компанії дані про спожитий обсяг природного газу, то у такому разі підприємство визначає їх самостійно.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Нафтогаз.
Що необхідно робити, щоб не мати завищених сум у платіжках за газ
Часто клієнти компанії з різних причин не передають показання лічильників, тому в такому випадку цифри у платіжці можуть відрізнятися від реальних спожитих кубів “блакитного палива”.
Якщо від абонента не надходять дані про обсяги спожитого газу, у такому випадку вони визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року, тому цифри “на папері” можуть відрізнятися від фактичних.
Щоб нараховані обсяги газу збігались з реальним споживанням, клієнтам потрібно вчасно передавати покази лічильників, тобто з 28-го по 5-те число. Тож, якщо у жовтні ви не передали показники лічильників газу вчасно, то можете отримати платіжку не з тими цифрами, які очікували.
Також у Нафтогазі попередили, що навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні незмінні показання.
Як можна передати показники лічильника
У газопостачальній компанії розповіли, що можна не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платежів.
“Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК “Нафтогаз України”. Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший”, йдеться в оголошенні.
Йдеться про такі способи:
- чатботи у Viber, Messenger і Telegram
- SMS на короткий номер 4647
- через особистий кабінет
- в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone),098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell)
В Нафтогазі зазначили, що наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:
- Кропивницька філія “Газмережі”
- Дніпровська філія “Газмережі”
- Харківська філія “Газмережі”
- Харківська міська філія “Газмережі”
- Криворізька філія “Газмережі”
- АТ “Вінницягаз”
- Житомирська філія “Газмережі”
- АТ “Сумигаз”
- Київська філія “Газмережі”
- АТ “Львівгаз”
- АТ “Дніпропетровськгаз”
- АТ “Хмельницькгаз”
- АТ “Миколаївгаз”
- Донецькоблгаз
- АТ “Івано-Франківськгаз”
- АТ”Черкасигаз”
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