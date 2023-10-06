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Тег:
Економіка

Чому у платіжках за газ приходять завищені суми – пояснення Нафтогазу

Журналіст
Чому у платіжках за газ приходять завищені суми – пояснення Нафтогазу
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У Нафтогазі пояснили українцям, чому у платіжках за газ приходять завищені суми.

Громадянам розповіли, якщо абонент вчасно, у визначений термін, не надав газопостачальній компанії дані про спожитий обсяг природного газу, то у такому разі підприємство визначає їх самостійно.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Нафтогаз.

Що необхідно робити, щоб не мати завищених сум у платіжках за газ

Часто клієнти компанії з різних причин не передають показання лічильників, тому в такому випадку цифри у платіжці можуть відрізнятися від реальних спожитих кубів “блакитного палива”.

Якщо від абонента не надходять дані про обсяги спожитого газу, у такому випадку вони визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року, тому цифри “на папері” можуть відрізнятися від фактичних.

Щоб нараховані обсяги газу збігались з реальним споживанням, клієнтам потрібно вчасно передавати покази лічильників, тобто з 28-го по 5-те число. Тож, якщо у жовтні ви не передали показники лічильників газу вчасно, то можете отримати платіжку не з тими цифрами, які очікували.

Також у Нафтогазі попередили, що навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні незмінні показання.

Як можна передати показники лічильника

У газопостачальній компанії розповіли, що можна не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платежів.

“Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК “Нафтогаз України”. Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший”, йдеться в оголошенні.

Йдеться про такі способи:

  • чатботи у Viber, Messenger і Telegram
  • SMS на короткий номер 4647
  • через особистий кабінет
  • в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone),098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell)

В Нафтогазі зазначили, що наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:

  • Кропивницька філія “Газмережі”
  • Дніпровська філія “Газмережі”
  • Харківська філія “Газмережі”
  • Харківська міська філія “Газмережі”
  • Криворізька філія “Газмережі”
  • АТ “Вінницягаз”
  • Житомирська філія “Газмережі”
  • АТ “Сумигаз”
  • Київська філія “Газмережі”
  • АТ “Львівгаз”
  • АТ “Дніпропетровськгаз”
  • АТ “Хмельницькгаз”
  • АТ “Миколаївгаз”
  • Донецькоблгаз
  • АТ “Івано-Франківськгаз”
  • АТ”Черкасигаз”

Ще новини України: Нарахування плати за розподіл газу по-новому – що зміниться для українців у жовтні

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