Куди і як передавати показники лічильника газу – 5 способів

Українці можуть передавати показники лічильника за спожитий газ до 5 жовтня за допомогою сервісів, що включають чатботи, СМС автоматичний режим і не тільки.

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Нафтогаз України“.

У газопостачальній компанії закликали не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платежів.

“Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК “Нафтогаз України”. Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший”, йдеться в оголошенні.

Як передати показники лічильника за газ – 5 способів:

чатботи – https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot;

SMS на короткий номер 4647 ;

; особистий кабінет https://my.gas.ua/login;

за спрощеною процедурою gas.ua/ru/indicators;

в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).

Для клієнтів яких операторів доступна можливість

Як зазначили в “Нафтогазі”, наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:

Кропивницька філія “Газмережі”,

Дніпровська філія “Газмережі”,

Харківська філія “Газмережі”,

Харківська міська філія “Газмережі”,

Криворізька філія “Газмережі”,

АТ “Вінницягаз”,

Житомирська філія “Газмережі”,

АТ “Сумигаз”,

Київська філія “Газмережі”,

АТ “Львівгаз”,

АТ “Дніпропетровськгаз”,

АТ «Хмельницькгаз»,

АТ “Миколаївгаз”,

Донецькоблгаз,

АТ “Івано-Франківськгаз”,

АТ”Черкасигаз”.

“Звертаємо вашу увагу, що для споживачів даних регіонів будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть”, додали у ГК.

Раніше ми писали, що Нафтогаз отримав ліцензії на розподіл газу в 6 областях – замінить облгази Фірташа.

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