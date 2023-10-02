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Куди і як передавати показники лічильника газу – 5 способів

Журналіст
УКуди і як передавати показники лічильника газу – 5 способів
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Українці можуть передавати показники лічильника за спожитий газ до 5 жовтня за допомогою сервісів, що включають чатботи, СМС автоматичний режим і не тільки.

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Нафтогаз України“.

У газопостачальній компанії закликали не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платежів.

“Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК “Нафтогаз України”. Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший”, йдеться в оголошенні.

Як передати показники лічильника за газ – 5 способів:

Для клієнтів яких операторів доступна можливість

Повірка лічильників газу в Україні за яких умов облгаз може не забирати прилад

Як зазначили в “Нафтогазі”, наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:

  • Кропивницька філія “Газмережі”,
  • Дніпровська філія “Газмережі”,
  • Харківська філія “Газмережі”,
  • Харківська міська філія “Газмережі”,
  • Криворізька філія “Газмережі”,
  • АТ “Вінницягаз”,
  • Житомирська філія “Газмережі”,
  • АТ “Сумигаз”,
  • Київська філія “Газмережі”,
  • АТ “Львівгаз”,
  • АТ “Дніпропетровськгаз”,
  • АТ «Хмельницькгаз»,
  • АТ “Миколаївгаз”,
  • Донецькоблгаз,
  • АТ “Івано-Франківськгаз”,
  • АТ”Черкасигаз”.

“Звертаємо вашу увагу, що для споживачів даних регіонів будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть”, додали у ГК.

Раніше ми писали, що Нафтогаз отримав ліцензії на розподіл газу в 6 областях – замінить облгази Фірташа.

Читайте ще: Виплати ВПО у жовтні – чи будуть зміни щодо допомоги переселенцям

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