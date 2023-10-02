Куди і як передавати показники лічильника газу – 5 способів

Українці можуть передавати показники лічильника за спожитий газ до 5 жовтня за допомогою сервісів, що включають чатботи, СМС автоматичний режим і не тільки.
Про це повідомляє НСН з посиланням на “Нафтогаз України“.
У газопостачальній компанії закликали не витрачати час на дзвінки у Контакт-центр, візити до Центру обслуговування клієнтів чи очікування друкованих платежів.
“Фіксуйте кубометри спожитого газу за допомогою сервісів ГК “Нафтогаз України”. Тестуйте наші діджитал-канали та обирайте найзручніший”, йдеться в оголошенні.
Як передати показники лічильника за газ – 5 способів:
- чатботи – https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot;
- SMS на короткий номер 4647;
- особистий кабінет https://my.gas.ua/login;
- за спрощеною процедурою gas.ua/ru/indicators;
- в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).
Для клієнтів яких операторів доступна можливість
Як зазначили в “Нафтогазі”, наразі така можливість доступна виключно для клієнтів:
- Кропивницька філія “Газмережі”,
- Дніпровська філія “Газмережі”,
- Харківська філія “Газмережі”,
- Харківська міська філія “Газмережі”,
- Криворізька філія “Газмережі”,
- АТ “Вінницягаз”,
- Житомирська філія “Газмережі”,
- АТ “Сумигаз”,
- Київська філія “Газмережі”,
- АТ “Львівгаз”,
- АТ “Дніпропетровськгаз”,
- АТ «Хмельницькгаз»,
- АТ “Миколаївгаз”,
- Донецькоблгаз,
- АТ “Івано-Франківськгаз”,
- АТ”Черкасигаз”.
“Звертаємо вашу увагу, що для споживачів даних регіонів будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть”, додали у ГК.
Раніше ми писали, що Нафтогаз отримав ліцензії на розподіл газу в 6 областях – замінить облгази Фірташа.
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