«Нафтогаз» отримав ліцензії на розподіл газу в 6 областях – замінить облгази Фірташа

«Газорозподільні мережі України», які входять до «Групи Нафтогаз», отримали ліцензії на ведення діяльності в шести областях, де раніше діяли структури «Регіональної газової компанії» (РГК) бізнесмена Дмитра Фірташа.

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу», передає НСН.

Йдеться про представництва у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Сумській та Хмельницькій областях.

У «Нафтогазі» запевняють, що основне завдання нових філій — формування безперебійних маршрутів постачання від газопроводів до споживачів.

За словами очільника «Нафтогазу» Олексія Чернишова, від цього безпосередньо залежить стале проходження опалювального сезону 2023-2024 років та комфорт жителів тилових і прифронтових територій.

Тепер державна компанія офіційно має право на розподіл газу для 6,6 мільйона клієнтів на базі 14 регіональних філій.

Раніше Нафтогаз повідомляв про те, що дію попередніх ліцензіатів в указаних шести областях припинено.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, процес повернення мереж в управління держави дає старт розв’язанню проблем, що виникли після приватизації облгазів понад 10 років тому.

Нагадаємо, Україна вперше розраховує пройти майбутній опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку.

Раніше повідомлялося, що НАК «Нафтогаз України» зміг забезпечити накопичення газу в підземних сховищах газу (ПСГ) на рекордному рівні завдяки взаємній довірі з бізнесом.

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