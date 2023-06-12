Внаслідок обміління Дніпра, яке сталося через руйнування російськими окупантами Каховської ГЕС, у Запоріжжі можна побачити залишки опор тимчасового мосту, побудованого в 1944 році, які знаходились під водою майже 70 років.

Про це повідомили на сторінці Facebook Національного заповідника “Хортиця”, передає НСН.

Після боїв у Запоріжжі у жовтні-грудні 1943 року, мости та гребля ДніпроГЕС були зруйновані. Для продовження наступу Червоної Армії на правому березі було прийняте рішення побудувати тимчасові залізничні мости через Дніпро, які б пролягли південною частиною острова Хортиця.

“Роботи почались 4 січня. Залучались тисячі робітників зі всієї області, 80% земляних робіт виконувались вручну в складних погодних умов (морози до -20 градусів). Насипали дамби та земляні підходи, забивали палі, яких було 1520 штук. Опори мосту виготовлялися із просочених шпал і колод. Прогонні конструкції встановлювались консольним краном”, зазначають в повідомленні.

20 лютого відкрили міст з центральної частини Запоріжжя на Хортицю, а за три дні, коли добудували міст через Старий Дніпро, вже дозволили їздити потягам зі швидкістю до 30 км/год:

“Починалась гілка біля вокзалу Запоріжжя І, далі йшла на захід, перетинала Дніпро по мосту довжиною 1330 метрів та заходила на дамбу в плавневій частині острова Хортиця, північніше впиралась в річище Старого Дніпра і долала його за допомогою мосту довжиною 560 метрів. Далі шлях проходив уздовж узбережжя Старого Дніпра на правому березі та з’єднувався з залізничною магістраллю на ділянці Запоріжжя-Апостолове, недалеко від зруйнованого моста Стрілецького”.

Тимчасові мости проіснували цілих 9 років. За цей час вдалося відновити ДніпроГЕС, побудувати мости Преображенського, рух якими було відкрито 30 грудня 1952 року.

Тільки після цього тимчасові мости були демонтовані. А свідчення їхнього існування можна було побачити лише в насипних дамбах південної частини Хортиці та в спогадах старожилів.

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