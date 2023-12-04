Щодо припинення блокування кордону з Польщею знайдено певні точки дотику й компроміси – посол

Переговори з урядом Польщі тривають, знайдено певні точки дотику й компроміси щодо припинення блокування кордону польськими перевізниками.

Про це в коментарі Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич, передає НСН.

“Ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, щоб рух на кордоні був розблокований. Ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику й компроміси. І дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби припинити протест”, заявив Зварич.

Він нагадав, що кожний день протесту завдає величезних збитків не тільки українській економіці, а й бізнесу Польщі та інших країн.

Дипломат висловив думку, що “немає жодних підстав, аби акції з обмеженням руху на кордоні тривали”.

“Ми можемо всі питання, які турбують польських протестувальників, вирішувати за столом переговорів. Але хочемо бачити добру волю і з їхнього боку, щоб питання врегулювати, а не ще більше загострювати”, підкреслив він.

Зварич наголосив, що вимоги стосовно дозволів на міжнародні вантажні перевезення не є питаннями, які треба вирішувати вже зараз. Він підкреслив, що це є компетенцією ЄС, тож обговорювати це треба разом із Брюсселем.

“Але поки триває російська агресія, ми не можемо самі собі повернути ці дозволи, оскільки це ще більше вдарить по економіці України. А в умовах війни надходження до бюджету є вкрай необхідним для зміцнення обороноздатності Української держави”, зазначив посол.

Він висловив сподівання, що протестувальники з розумінням поставляться до вже напрацьованих з польським урядом рішень, на які всі очікують.

“Потрібно розблоковувати кордон і сідати домовлятися, оскільки іншого шляху немає”, констатував Зварич.

Зварич також висловив думку, що питання кордону має вирішуватися комплексно. Передусім, розширення пропускної здатності має відбуватися шляхом розширення нових пунктів пропуску, розбудови інфраструктури.

“Те, що повномасштабно запрацює ПП “Угринів – Долгобичув” буде позитивним моментом в комплексному врегулюванні цієї проблеми”, резюмував український дипломат.

Як повідомлялося, з 4 грудня з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн) через пункт “Угринів – Долгобичув”. Відкриття цього ПП є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування українсько-польського кордону.

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: “Корчова – Краківець”, “Гребенне – Рава-Руська”, “Дорогуськ – Ягодин”. Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.

23 листопада польські аграрії долучилися до протесту і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску “Медика – Шегині” поблизу Перемишля.

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