Нардепка від «Слуги народу» Безугла розкритикувала Залужного. Черговий провокативний допис вона зробила на своїй сторінці у Facebook 19 листопада, передає НСН.

Безугла розкритикувала Залужного

Народна депутатка «Слуги народу», заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла заявила, що із Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «роблять ідола».

«Бачу, як це розвивається з кожним днем. Не буду мовчати і про це. І так, Головком міг би не мовчати теж щодо цього, але, на жаль, бачу, що він дає можливість цьому відбуватися, витрачаючи години на нетворкінг, зустрічі з цивільними й автографи. Для чого? За ці години можна спланувати перевірку медзабезпечення чи перевірити якість курсу підготовки. Або ж дописати дисертацію? Або ж зʼїздити в ТЦК СП і на власні очі побачити і перевірити! Чи просто далі будемо всіх мобілізувати без того, щоб людина знала, куди, як і де? Маю промовчати, коли це інтенсифікується? Ми виграли війну? Валерію Федоровичу, обережно, “міни”», написала нардепка.

Безугла заявила, що «Залужний – це не ЗСУ, це жива людина, призначений Президентом військовий, який керує ЗСУ».

«Кожного дня буду писати про невирішені проблеми в силах оборони, пропонувати рішення і звітувати про зроблене. І прошу всіх притомних експетрів, в яких накопичилось та які бачать, що і як відбувається, не бути байдужими, звертатись. І не забуваємо, що в 2024 відновлюється законодавчий процес щодо реформи СБУ. Це один із наших аспектів вступу до Європейських Союзу. Про це теж писатиму й немало», підсумувала «слуга народу».

Крім того Безугла дорікнула Залужному через зустрічі з волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила. Цей допис нардепка виклала вже зранку 20 лютого.

«Подруго, прохання виконую! Ретроспектива зустрічей навела на думку, що у генерала є час на даму, та генерал жодного разу не був у жодному ТЦК СП. Вибачте», написала Безугла, позначивши у публікації Дану Ярову.

Реакція військових

Критика Залужного та позиція Мар’яни Безуглої обурила військових.

Зокрема, на допис відреагував український військовослужбовець, блогер, журналіст, полковник Збройних сил України Анатолій Штефан «Штірліц».

А між речником Повітряних Сил Юрієм Ігнатом та депутаткою відбулася ціла словесна баталія.

Він заявив, що вона «якимось дивом» потрапила до нього у друзі, після чого видалив її через дискредитацію Валерія Залужного.

«Якимось дивом Мар’яна Безугла затесалась до мене в друзі на Facebook! Після відвертої дискредитації Головнокомандувач ЗС України Валерія Залужного цією підкомітетною, видаляю це недразумєніє публічно!», йдеться у публікації Ігната.

У відповідь депутатка написала, що, на її думку, речник Повітряних сил «вскрив кабінетну культуру всередині ЗСУ».

«Легше пафосно вислужитись перед ГК, ніж бути готовим відповісти на питання, чому наприклад, усі дрони досі списуються через Повітряні сили, а механізм не спрощений. І вони таку дебюрократизацію для підрозділів блокують. Маємо тисячі несписаних БПЛА в бригадах. А постановка на облік – досі тягомотина. Бо то ж цілий «літальний апарат»!», зазначила Безугла.

Під публікацією Юрія Ігната відбулася ціла словесна баталія між ним та нардепкою. Зокрема, Безугла відкинула звинувачення в дискредитації Залужного. Речник Повітряних Сил заявив, що депутатка вже «дістала всіх», на що та у відповідь припустила, що Ігнат «змушений замовчувати проблеми у військах».

У відповідь спікер Повітряних Сил нагадав, що служить у ЗСУ 30 років і знає ситуацію краще за народну депутатку. Безугла ж припустила, що Ігнат «був в рабстві совка ЗСУ» і через те, що «намучився», не бачить більше проблем. Схоже, що після цього у військового вже не було сил сперечатися з депутаткою, бо він відповів коротко: «Мар’яно, іди спати, чесне слово…».

Реакція мережі

Користувачі мережі насипали депутатці гнівних коментарів.

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