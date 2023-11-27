ДБР завершило розслідування авіатрощі у Броварах, в якій загинув міністр Монастирський

Працівники ДБР завершили розслідування щодо авіатрощі у Броварах, яка сталася 18 січня 2023 року.

Про це НСН інформує з посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань (ДБР).

Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам. Після ознайомлення матеріали будуть передані до суду, йдеться у повідомленні.

У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України та супроводжуючі особи.

Про підозру повідомлено:

начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України;

в.о. командира спеціального авіаційного загону;

заступнику командира з льотної підготовки;

командиру авіаційної ескадрильї;

начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Слідство встановило, що посадовці допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей.

Слідчі ДБР відновили похвилинно день аварії, у тому числі розшифрували «чорні скриньки».

До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії – виробника гелікоптера.

Крім високопосадовців МВС та супроводжуючих їх осіб в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садочок. 31 особа, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Що відомо про авіакатастрофу у Броварах

На 18 січня 2023 року був запланований візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. У гелікоптері ДСНС летіли 10 людей, зокрема міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.

Слідчі з’ясували, що для польоту взяли гелікоптер, який був на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації в Києві та області. Це повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. А сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах і необхідних сертифікатів. Проте жоден із відповідальних за безпеку польотів не скасував і не переніс виліт.

Через складні погодні умови гелікоптер змушений був виконувати політ на гранично низькій висоті — навіть меншій, ніж висота будівель на маршруті руху. Командир екіпажу побачив перешкоду — багатоповерховий будинок — і почав здійснювати маневр обльоту, але різко піднявся, втратив орієнтування в просторі та під час завершення маневру допустив зіткнення із землею. Як зазначає ДБР — через відсутність необхідних навичок.

Під час падіння повітряне судно пошкодило дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані авто. Окрім керівництва МВС та інших посадовців на борту, в авіатрощі загинули чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли в садочок. 31 людина, серед яких 13 дітей, постраждала.

Правоохоронці на початку розслідування висунули кілька основних версій авіатрощі: розглядали замах на життя державних діячів, включно з диверсією, збиття літального апарата, конфліктну ситуацію на борту судна, помилку пілота, технічну несправність судна, неналежну організацію планування польоту, недотримання правил польотів, складні погодні умови.

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