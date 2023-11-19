Сьогодні, 19 листопада, у Червоному морі єменські хусити захопили корабель, на борту якого перебували 25 членів екіпажу, серед яких і українці, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

На борт судна «Galaxy Leader», яке йшло під прапором Багамських островів, висадилися озброєні люди, коли воно прямувало на південь повз Аравійський півострів на шляху до Індії.

Інцидент стався через кілька годин після того, як підтримувані Іраном бойовики-хусити, які ведуть громадянську війну проти уряду Ємену із 1990-х років, пообіцяли атакувати пов’язані з Ізраїлем кораблі у Червоному морі в помсту за відповідь Ізраїлю на теракти 7 жовтня.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила, що на викраденому судні не було громадян Ізраїлю, і заявила, що «Galaxy Leader» не є ізраїльським кораблем.

«Викрадення вантажного судна хуситами поблизу Ємену в південній частині Червоного моря є дуже серйозним інцидентом глобального масштабу. Це не ізраїльський корабель», йдеться у дописі ЦАХАЛу в соцмережі Х.

Зазначається, що корабель вирушив із Туреччини на шляху до Індії і на його борту перебували цивільні особи різних національностей.

Загалом відомо, що на борту перебували українці, болгари, філіппінці та мексиканці.

Згідно із загальнодоступними даними відстеження, останнє відоме місцезнаходження корабля було на схід від Порт-Судан у Червоному морі в суботу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звинуватив Іран у викраденні судна, але не надав доказів того, що інцидент стався за наказом Ірану.

«Це ще один акт іранського тероризму, який …створює міжнародні наслідки щодо безпеки глобальних судноплавних шляхів», заявив ізраїльський прем’єр.

Раніше речник Збройних сил Ємену Ях’я Сарее заявив, що всі кораблі, які належать ізраїльським компаніям, експлуатуються ними або носять ізраїльський прапор, можуть стати ціллю для Ємену.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі hromadske повідомив, що відомство перевіряє наявність українців на борту захопленого в Червоному морі судна. У Facebook він додав, що МЗС вже доручило причетним українським посольствам перевірити інформацію про захоплення судна, а також звернутися до компанії-власника задля з‘ясування точного складу екіпажу судна та інших деталей.

«Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі», написав він.

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