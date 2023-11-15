Стало відомо, коли США розглянуть допомогу Україні та Ізраїлю. Дату назвав лідер сенатської більшості демократ Чак Шумер, передає НСН з посиланням на Європейську правду.

У Сенаті США планують розглянути об’єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону після Дня подяки, який святкуватиметься 23 листопада.

За словами Шумера, він дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента США Джо Байдена – Україна, Ізраїль, гуманітарна допомога та Індо-Тихоокеанський регіон – були схвалені. Політик наголосив, що законодавці будуть “дуже наполегливо над цим працювати”.

Як тільки ми повернемося на День подяки, це буде дуже важливим пріоритетом, щоб всі чотири законопроєкти були ухвалені, і всі чотири мали двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом, – зазначив Шумер

На питання про те, чи намагається Республіканська партія розділити пакет на менші, окремі законопроєкти, він відповів, що потрібна двопартійна підтримка для всіх чотирьох, додавши, що збирається наполегливо працювати над тим, щоб всі чотири законопроєкти були ухвалені.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Раніше ми повідомляли, що у США вдруге проголосували бюджет для уникнення шатдауну. І знову без допомоги Україні та Ізраїлю.

Палата представників США ухвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до 19 січня. За проголосувало 336 конгресменів. Тепер документ має підписати президент Джо Байден.

Ще новини України і світу: Байден провів переговори з лідерами Палестини та Ізраїлю – подробиці