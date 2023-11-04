США зменшать військову допомогу Україні – у Білому домі пояснили чому

США зменшать військову допомогу Україні, оскільки Конгрес не зміг ухвалити рішення щодо додаткового фінансування.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, коментуючи нове оголошення військової допомоги для України, заявила, що США будуть виділяти менші пакети такої допомоги через відсутність рішення Конгресу щодо додаткового фінансування.

Про це вона сказала на брифінгу для журналістів у п’ятницю, 3 листопада, передає НСН з посиланням на Європейську правду.

Жан-П’єр нагадала, що останній пакет військової допомоги США складається з двох частин: 125 мільйонів доларів – у межах програми Presidential Drawdown Authority (PDA; надання зброї із запасів армії США) та 300 мільйонів – з програми Ukraine Security Assistance Initiative (USAI; замовлення зброї у виробників).

“Із сьогоднішнім оголошенням ми вичерпали решту коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України”, зазначила речниця Білого дому. “І хоча ми маємо залишки за програмою PDA, щоб продовжувати задовольняти нагальні потреби України на полі бою, ми починаємо надавати Україні менші пакети, щоб розтягнути нашу здатність підтримувати Україну на якомога довший час”, додала вона.

У зв’язку з цим Жан-П’єр закликала Конгрес якнайшвидше схвалити запропонований Білим домом пакет додаткового фінансування.

“Зараз, із наближенням чергової жорстокої зими, сповненої російських атак, дуже важливо, щоб Конгрес надіслав світові важливий сигнал про рішучість Америки і вжив заходів для ухвалення додаткового запиту президента про національну безпеку і показав владіміру путіну та решті світу, що США продовжують твердо стояти на боці України”, сказала посадовиця.

Адміністрація Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів (програма PDA).

Зазначимо, Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Але новий спікер Палати представників Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо.

Що відомо про військову допомогу США Україні

3 листопада Сполучені Штати Америки оголосили нову військову допомогу для України загальною вартістю в 425 мільйонів доларів. 125 млн доларів скерують на невідкладні потреби України на полі бою, а ще 300 млн доларів підуть на зміцнення протиповітряної оборони в довгостроковій перспективі.

Пакет допомоги на 125 мільйонів — це п’ятдесятий транш обладнання, який надається Україні адміністрацією Джо Байдена із запасів Пентагона з серпня 2021 року, — так званий Presidential Drawdown Authority (PDA). Він включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, а саме:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS та ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Також США надають додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотникам у межах Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

На відміну від PDA, у межах якого обладнання для України беруть із запасів Міністерства оборони США, USAI відкриває можливість закупити для української армії нову техніку в американської промисловості. І на це передбачено 300 млн доларів, схвалених Конгресом.

Читайте ще: У Білому Домі і Кремлі відреагували на статтю Залужного в The Economist