Ізраїль збив балістичну ракету за межами атмосфери Землі, за допомогою системи протиракетної оборони Arrow.

Про це пише The Telegraph, передає НСН.

Балістична ракета, націлена на ізраїльське портове місто Ейлат, була запущена з території Ємену і пролетіла приблизно 1600 кілометрів над Аравійським півостровом.

“Цього тижня Ізраїль застосував свою систему протиракетної оборони Arrow, щоб збити балістичну ракету за межами земної атмосфери, що вважається першим бойовим зіткненням, яке коли-небудь відбувалося в космосі. Балістична ракета була запущена з Ємену підтримуваними Іраном хуситами та пролетіла майже 1000 миль над Аравійським півостровом на шляху до своєї мети – ізраїльського портового міста Ейлат”, сказано в статті.

Повідомляється, що армія оборони Ізраїлю не розповсюджує подробиць про перехоплення, однак відомо, що ВПС мають на озброєнні кілька батарей системи Arrow 2, яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет, що летять у космосі.

Міністерство оборони Ізраїлю оприлюднило відео, на якому показано момент перехоплення: на фальшивому кольоровому зображенні ледь помітна циліндрична форма балістичної ракети, що наближається, а потім на екрані з’являється вибух, який розмазується по всьому екрану.

The Telegraph claims that Israel shot down a Houthi ballistic missile launched from Yemen as it headed towards Eilat on October 30, in what was likely the first-ever combat in space. As the publication notes, Israel used the Arrow missile defense system to shoot down a missile… pic.twitter.com/Q67pTPnKPK — S p r i n t e r X (@SprinterX99880) November 5, 2023

“У своїй заяві ЦАХАЛ заявив, що системи ВПС відстежили траєкторію польоту ракети і перехопили її “в найбільш відповідний оперативний час і в найбільш відповідному місці”. Єменські хусити також оприлюднили відеозапис, на якому нібито видно, що ракета була запущена в рамках шквалу безпілотників та іншої далекобійної зброї, спрямованої на ізраїльські міста і селища”, розповідають журналісти.

Відомо, що балістична ракета, яка була випущена 30 жовтня, як стверджується, була ракетою “Кадер” – вдосконаленою версією розробленої в Ірані ракети “Шахаб 3”.

Ракета “Кадер” завдовжки понад 50 футів несе осколково-фугасну боєголовку і має дальність польоту, яка ставить весь Ізраїль у зону ураження хуситів, що оголосили війну Ізраїлю і є ключовою частиною підтримуваного Іраном альянсу, спрямованого проти країни.

Arrow – це система протиракетної оборони, розроблена відповідно до планів ізраїльського уряду, які передбачали створення ефективного засобу ПРО, що за своїми характеристиками мав перевершити американський зенітно-ракетний комплекс Patriot. Ракети цієї системи мають швидкість у 9 мах і заатмосферну висоту польоту.

Операція Ізраїлю у Секторі Газа

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків “Залізні мечі”.

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

За даними ЗМІ, це сталося після того, як переговори між Ізраїлем та ХАМАС про звільнення заручників зайшли в глухий кут.

Спікер армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що сили ЦАХАЛу повністю оточили місто Газа, при цьому про припинення вогню не йдеться.

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