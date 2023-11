Ізраїль збив балістичну ракету за межами атмосфери Землі, за допомогою системи протиракетної оборони Arrow.

Про це пише The Telegraph, передає НСН.

Балістична ракета, націлена на ізраїльське портове місто Ейлат, була запущена з території Ємену і пролетіла приблизно 1600 кілометрів над Аравійським півостровом.

Повідомляється, що армія оборони Ізраїлю не розповсюджує подробиць про перехоплення, однак відомо, що ВПС мають на озброєнні кілька батарей системи Arrow 2, яка використовує гіперзвуковий перехоплювач для знищення ракет, що летять у космосі.

Міністерство оборони Ізраїлю оприлюднило відео, на якому показано момент перехоплення: на фальшивому кольоровому зображенні ледь помітна циліндрична форма балістичної ракети, що наближається, а потім на екрані з’являється вибух, який розмазується по всьому екрану.

The Telegraph claims that Israel shot down a Houthi ballistic missile launched from Yemen as it headed towards Eilat on October 30, in what was likely the first-ever combat in space.

As the publication notes, Israel used the Arrow missile defense system to shoot down a missile… pic.twitter.com/Q67pTPnKPK

