МЗС Ізраїлю звинуватило Ердогана у підтримці терористів – подробиці

Туреччина відкликала посла з Тель-Авіву через події в секторі Гази. В Міністерстві закордонних справ Ізраїлю назвали це “ще одним кроком президента Туреччини, який підтримує терористичну організацію ХАМАС”. Про це йдеться в заяві МЗС Ізраїлю, передає НСН.

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“Рішення турецького уряду повернути посла для консультацій, поки Держава Ізраїль перебуває у самообороної війни, … є ще одним кроком президента Туреччини на бік терористичної організації ХАМАС”, – йдеться в заяві.

Ізраїльське відомство наголошує, що після нападу 7 жовтня бойовики ХАМАС вбили, вбили та стратили понад 1400 людей та взяли 240 осіб в заручники.

“Крім того, терористи ХАМАСу використовують населення Гази як живий щит, не даючи їм пройти в безпечні зони та викрадаючи у них пальне, їжу та питну воду. ХАМАС є справжнім ворогом палестинського народу і здійснює військові злочини та злочини проти людства”, – додають в повідомленні.

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