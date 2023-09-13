Ворог вчергове атакував південь Одещини – є поранені

У ніч проти 13 вересня ворог знову атакував південь Одещини. Декілька груп ударних російських дронів було спрямовано по Ізмаїльському району, є влучання і поранені.

Про це НСН повідомляє з посиланням на керівника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його даними, окупанти спрямували по Ізмаїльському району декілька груп ударних дронів. Є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури.

На жаль, є влучання. Зафіксовані пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури, повідомив Кіпер.

В ОВА повідомили про 6 постраждалих цивільних, згодом Сили оборони півдня заявили про 7. Усіх доставили до лікарні із пораненнями різного ступеню важкості, їм надають всю необхідну допомогу.

Сили оборони півдня звітували, що сили ППО збили над Одещиною 32 безпілотники типу Shahed-131/136. І уточнили, що внаслідок влучання по припортовій інфраструктурі пошкоджені нежитлові будівлі, сталося займання на стоянці вантажного автотранспорту.

Триває ліквідація наслідків атаки. Рятувальники вже погасили пожежу.

Повітряна тривога в Одесі та області тривала чотири з половиною години — від 00:27 до 5:01.

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