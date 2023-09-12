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ЗСУ навчилися обходити нову систему захисту «Шахедів», але радіти рано

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ЗСУ навчилися обходити нову систему захисту «Шахедів», але радіти рано
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ЗСУ навчилися обходити систему захисту «Шахедів» і керованих бомб ворога, але радіти рано. Про це в інтерв’ю Українській правді розповів глава управління РЕБ і кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко, передає НСН, посилаючись на Фокус.

За словами Павленка, українські війська поки що можуть пригнічувати російські модулі, встановлені на дронах-камікадзе і керованих бомбах, але скоро в РФ можуть придумати щось нове.

Тому військовий закликав ставитися до цієї “перемоги” обережніше, бо зараз у сфері радіоелектроніки відбувається протистояння між Україною та Росією. Якщо одна сторона втілює в життя якесь нове рішення, інша одразу ж починає шукати цьому технічному нововведенню засіб протидії.

Відповідно, завтра вони придумають щось інше, і ми створимо інші системи радіоелектронної боротьби, які будуть ефективно впливати на ці засоби. Це безперервний процес, — наголосив очільник управління РЕБ

Зазначимо, раніше стало відомо, що РФ серйозно вдосконалила дрони “Shahed”, якими атакує Україну. Виробники ударного дрона замінили супутникову CRPA антену іранського виробництва на CRPA антену “Комета-М” у спеціальній коробці.

Розроблений у РФ пристрій “Комета” ще недавно дуже ускладнював роботу українських комплексів радіоелектронної боротьби, призначених для придушення безпілотників. Цей пристрій росіяни почали ставити й на модулі планування та корекції для авіаційних бомб, щоб ніщо не заважало їм потрапляти в потрібну ціль. Приймач був створений для захисту навігаційних сигналів від навмисних і ненавмисних перешкод для стабілізації сигналів супутникових навігаційних систем. Виробником заявлено, що в низці експериментів показано, що “Комета” витримує рівень перешкод у 100 000 разів вищий, ніж для звичайного приймача.

Також окупанти розхвалюють новий комплекс РЕБ “Гарпія”. За ідеєю система має глушити практично всі дрони в радіусі до 2 км, але український експерт Сергій (Флеш) Безкрестнов підкреслює, що вони просто можуть розвалитися в справжніх бойових умовах.

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