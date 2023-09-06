Рідкісна комета вже близько до Землі: коли її можна побачити

C/2023 P1 (рідкісна комета Нішимури), відкрита місяць тому. Її вже можна спостерігати в нічному небі, але для цього потрібен телескоп або бінокль. Про це повідомляє IFL Science, передає НСН.

Рідкісна комета вже близько до Землі

За словами астрономів, комета буде ставати все яскравішою і яскравішою в міру наближення до Сонця. Наближаючись до нашого світила, вона досягне максимальної яскравості 17 вересня.



C/2023 P1 наблизиться до Землі 12 вересня. Найближча точка зближення – 125 млн км, що становить близько 84% відстані від Землі до Сонця. Незважаючи на близькість, вона не становить загрози для нашої планети.



Спочатку астрономи вважали, що комету C/2023 P1 можна буде побачити неозброєним оком. Однак рекомендується спостерігати її в телескоп або бінокль. Комету видно рано вранці між сузір’ями Рака і Лева на сході.

Наступне наближення комети до Землі та Сонця очікується у 2431 році, що робить її рідкісною подією. Комета C/2023 P1 була відкрита японським астрономом Хідео Нісімурою у серпні 2023 року і названа на його честь.

Існує версія, що комета може не витримати впливу сонячної радіації і розпастися на частини, які будуть обертатися навколо Сонця. Астрономи з цікавістю спостерігають за кометою, щоб з’ясувати, що станеться з нею в найближчому майбутньому.

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