Землю накриють магнітні бурі у вересні 2023 року – прогноз на перший місяць осені

Стали відомі дати, коли землю накриють магнітні бурі у вересні 2023 року. Прогноз на місяць про небезпечне явище природи повідомили вчені

Варто зазначити, що прогноз на такий тривалий термін може бути неточним і може змінитися.

Очікується, що у вересні сонячна активність буде на низькому рівні з невеликою ймовірністю активності класу M (R1-R2/мала-помірна) протягом усього прогнозованого періоду.

За прогнозами та спостереженнями Meteoprog.com очікується, що активність геомагнітного поля варіюватиметься від спокійного до активного рівня.

Про це інформує НСН з посиланням на Meteoagent.

Землю накриють магнітні бурі у вересні 2023 року

Слабка магнітна буря G1 можлива 14 вересня. Магнітні бурі такого рівня можуть вплинути на здоров’я метеозалежних людей і людей із серцево-судинними захворюваннями. Очікується, що частина прогнозного періоду, що залишилася, буде на спокійному рівні.

Також протягом місяця можливі кілька геомагнітних сплесків. У ці періоди метеозалежним людям також слід приділяти особливу увагу своєму здоров’ю.

Але потрібно пам’ятати, що Сонце є непостійним, тому прогноз його активності може змінитися.

Прогноз геомагнітних бур на вересень 2023 року

Магнітна буря очікується 14 вересня.

Невеликі геомагнітні сплески можливі 6-8, 15-17 та 23 вересня.

Вважається, що магнітні бурі впливають як на судини, і на психіку людини. І чим довше такий вплив, тим більш вимотаною і роздратованою стає людина. Від магнітної активності страждають як метеозалежні, так і здорові люди.

Як уникнути або зменшити вплив Сонця під час магнітних бур:

Майте менше часу на сонці.

Зробіть ранкове тренування – кілька простих вправ покращать кровообіг, позбавлять стресу та погодної залежності.

Виконуйте дихальні вправи, наприклад, під час ходьби.

Приймайте контрастний душ, змінюючи холодну та гарячу воду кожні 10-15 секунд.

За даними ж сайту Meteoagent, перша магнітна буря накриє Землю вже 1 вересня.

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