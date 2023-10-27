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Тег:
Економіка

«Армії відновлення» збільшили зарплату – скільки платитимуть

Журналіст
«Армії відновлення» збільшили зарплату
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«Армії відновлення» збільшили зарплату. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 27 жовтня.

Уряд підвищив оплату праці за виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту “Армія відновлення” в 1,5 раза. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Міністерство економіки України.

Згідно з ухваленим рішенням Уряду, оплата за виконання суспільно корисних робіт за відпрацьований повний місяць збільшується з 6700 гривень до 10 050 гривень. З 1 січня 2024 року вона зросте до 10 650 гривень, з 1 квітня 2024 року – до 12 000 гривень.

«Армії відновлення» збільшили зарплату

В міністерстві нагадали, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

Найчастіше безробітних залучають до:

  • робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
  • розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
  • надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб;
  • плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
  • допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
  • розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
  • облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;
  • будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
  • робіт із заготівлі дров для потреб військових та населення

Ваучери на навчання

Переселенці та ветерани війни в Україні зможуть отримати ваучер на безкоштовне навчання у навчальних закладах.

Ваучери доступні, зокрема, для перепідготовки за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра з іншої спеціальності, спеціалізацію або підвищення кваліфікації.

Ще новини України: Що зміниться у виплатах ВПО з 1 листопада – інформація для внутрішніх переселенців

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