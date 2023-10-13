Міжнародні організації збільшили суми виплат ВПО: скільки отримуватимуть переселенці

Деякі міжнародні організації збільшили суми виплат ВПО. Про це пише Евакуація.Citi, передає НСН.

Хто і на скільки збільшив виплати, а також що очікує отримувачів державної допомог, читайте нижче.

Виплати від Естонської ради у справах біженців

З 1 жовтня люди, які належать до вразливих верств населення, можуть отримати 3 600 гривень замість 2220 гривень, які виплачувалися до жовтня цього року, на кожного члена сім’ї. Про це повідомляє Естонська рада у справах біженців

Зазначимо, що Естонська рада у справах біженців надає багатоцільову грошову допомогу у таких областях:

Запорізькій;

Донецькій;

Луганській;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській.

Подати заяву на отримання виплат можна:

за телефоном 0-671-052-803 – для людей, які мешкають на підконтрольних Україні територіях (телефонувати можна з 9:00 до 12:00)

залишивши запит – для людей, які проживають на тимчасово окупованих або нещодавно деокупованих територіях.

Під час телефонного дзвінка потрібно натиснути кнопку відповідно до області, в якій проживає заявник:

1 – Харківська, Донецька області;

2 – Запорізька, Луганська;

3 – Херсонська, Миколаївська.

Якщо звернення буде попередньо схвалене, фахівець додасть номер телефону в базу даних. Після цього можна перейти до наступного кроку – заповнення онлайн-форми.

Фахівці переглянуть анкету і попросять надати додаткову інформацію на електронну пошту.

Після того, як заявка буде опрацьована, гроші нараховуватимуть кожному члену родини протягом трьох місяців. Повторно подати заяву на отримання грошової допомоги можна через шість місяців після отримання попередньої виплати.

Виплати від ADRA.ua.

З 1 жовтня більшу суму допомоги, а саме 3600 гривень, переселенці зможуть отримати і від благодійників ADRA.ua.

Зростання цін на товари першої необхідності та загальної вартості життя через зруйновану війною економіку спонукало гуманітарні організації переглянути розмір щомісячної допомоги. Це зробили для того, щоб люди, які отримують допомогу, і надалі мали ресурси для задоволення своїх найнагальніших потреб. Гуманітарні організації регулярно переглядатимуть цю суму, зважаючи на розвиток ситуації через війну в Україні, – повідомляють волонтери

Тут також підкреслюють, що різні організації можуть впроваджувати новий розмір допомоги неодночасно. Однак всі організації узгодили переглянутий розмір грошової допомоги і зобов’язалися зробити все можливе, щоб застосувати його якнайшвидше.

Зміна у виплатах від Міжнародної організації з міграції

Усі переселенці, які зареєструвалися та мають право отримувати допомогу від Міжнародної організації з міграції з жовтня цього року отримуватимуть збільшену суму виплат.

Для людей, які зареєстровувалися у програмі до 1 жовтня, сума переказу відповідатиме чинному розміру 2 220 гривень на члена сім’ї.

Щоб отримати детальнішу інформацію про допомогу, треба звернутися за телефоном:

(095) 106-55-55 (безкоштовно лише для Vodafone);

(096) 106-55-55 (безкоштовно лише для Київстар);

0 800 210 555 (безкоштовно для всіх операторів).

Суми виплат ВПО від держави: чи зміниться у наступному році?

Сума грошової допомоги переселенцям, передбачена в бюджеті на наступний рік, збережеться на рівні поточного.

Станом на вересень 2023 року 2 мільйони 600 тисяч українців отримують грошову допомогу, а загальна кількість переселенців становить майже 5 мільйонів, каже міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Виплати переселенцям – найбільша стаття видатків державного бюджету після оборони та безпеки.

У 2022 році, щоб виплатити кошти на допомогу, було потрібно 57 мільярдів гривень.

У 2023 році ця сума зросла до майже 72 мільярдів.

Держава планує збільшити суму грошової допомоги лише для тих внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах. При цьому враховуватимуть фактичні прибутки громадян.

Ще новини України: Куди звертатися, якщо вас позбавили виплат ВПО – Ірина Верещук надала пояснення