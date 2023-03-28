Арестович зробив важливий внесок у Перемогу – на що вказав соціолог

Олексій Арестович своїми обіцянками про “2-3 тижні” зробив свій внесок у Перемогу, утримавши від виїзду за кордон сотні тисяч українців.

Таку думку висловив директор соціологічного агентства “Рейтинг” Олексій Антипович, передає НСН з посиланням на Телеграф.

Соціолог вважає, що тепер у Арестовича є всі шанси пройти у нову владу.

Він нагадав, що Арестович на початку вторгнення мав величезний відсоток довіри українців завдяки тому, що ретранслював бажання багатьох, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Його обіцянки, що ситуація стабілізується через 2-3 тижні, були прийомом людської психології, які допомогли втримати в Україні сотні тисяч людей від виїзду за кордон.

“Мені здається, що завдяки Арестовичу з України не поїхало до мільйона людей. Навіть якщо це 200-300 тисяч, то саме він залишив їх в Україні”, наголосив Антипович.

За його словами, згодом українці адаптувалися до повномасштабної війни і зрозуміли, що швидко вона не закінчиться — це призвело до подальшого зниження довіри до Арестовича, проте критикувати його в цій ситуації нема за що.

“Оцінюючи його можливе електоральне майбутнє, про нього також можна сказати, що він докладав зусиль до перемоги, а отже, має всі можливості йти у нову владу”, підсумував соціолог.

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