В умовах загальної мобілізації та обмежень на виїзд з України військовозобов’язаних чоловіків, зросла кількість громадян, які намагаються незаконно виїхати з країни. Яке покарання загрожує чоловікам за незаконний перетин кордону

Чоловіки, які незаконно перетнули кордон, не мають права на набуття статусу біженця та їх повертатимуть до України.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє НСН

Яке покарання загрожує чоловікам за незаконний перетин кордону

Він додав, що Держприкордонслужба з початку повномасштабного вторгнення співпрацює з колегами з ЄС та Молдови, щоб протидіяти будь-яким спробам незаконного перетину кордону.

При цьому навіть якщо військовозобов’язаному і вдасться незаконно перетнути кордон, він не зможе отримати статус біженця і буде повернутий в Україну, де на нього чекатиме відповідальність за скоєне.

Він зазначив, що немає жодних правових підстав для набуття “втікачами” статусу біженця та закликав тих, хто організовує незаконні “подорожі”, перестати це робити.

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