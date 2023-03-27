В Україні можуть посилити мобілізацію – Арахамія пояснив, в якому випадку

Голова фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія припустив, що в Україні можуть посилити мобілізацію через можливе розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї.

Про це Арахамія сказав в ефірі Sky News, передає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Проте наразі в Україні не ставляться серйозно до погроз російського диктатора Володимира Путіна.

При цьому Арахамія підкреслив, що його досвід показує, що може статися що завгодно, а за ймовірного наступу з боку Білорусі Україна отримає “другий фронт”.

“Ми не віримо, що може статися, але ніхто не знає. Ми протягом цього року дізналися, що ніхто не знає, що може статися. Ніхто не вірив, що Росія може вдертися, і масштаб, з яким вони це зробили”, заявив нардеп.

Він додав, що якщо Росія все ж таки наважиться розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі, то в Україні доведеться проводити додаткову мобілізацію.

“Це може означати про залучення більшої кількості людей до армії. Нам потрібно принаймні ще вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту. На щастя, для нас ця територія і рельєф схожі на болота. Тому буде важко напасти”, сказав Арахамія.

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