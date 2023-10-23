Аеропорт «Бориспіль» знову запрацює – коли можуть запустити рейси

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» вже налагоджує співпрацю з партнерами та готується приймати рейси. Коли відбудеться повернення до роботи залежить від кількох факторів.

Про це розповів в інтерв’ю виданню Politico генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський, передає НСН.

Приймати літаки аеропорт зможе вже за місяць після завершення війни.

“Ми не хочемо провести рік чи два у роздумах: “Що ми робитимемо після війни?”. Ми вживаємо необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення польотів”, зауважив Дубревський.

Під час воєнного стану держпідприємство зберегло працівників, виплачуючи їм 2/3 заробітної плати, аби не втрачати кваліфікованих кадрів. Персонал і оплата рахунків за електроенергію обходяться «Борисполю» у 3,2 млн євро щомісяця.

Аеропорт також витратив близько 2 млн євро на відновлення інфраструктури, пошкодженої через повномасштабне російське вторгнення.

Летовище пережило дві російських атаки на початку наступу армії РФ на Київ у лютому 2022 року. З того часу «Бориспіль» закритий.

У пошуках фінансової підтримки гендиректор аеропорту минулого місяця відвідав Брюссель, де ознайомив європейських посадовців і керівництво міжнародних банків з нинішньою ситуацією на об’єкті. За даними Дубревського, на модернізацію міжнародного аеропорту «Бориспіль» необхідно близько 420 млн євро.

Водночас посадовець наголошує, що авіаційна галузь України має потенціал, який розвиватиметься у післявоєнний період. Насамперед, це повернення додому українських біженців з-за кордону.

За його словами, авіакомпанії, зокрема, лоукостери вже заявили про наміри повернутись в Україну після війни. Перевізники працюють з аеропортом для визначення нових маршрутів, які поєднають Київ із центрами Європи, що розмістили велику кількість українців, які тікали від війни.

Також в Україні очікують багато вантажних рейсів, пов’язаних із повоєнною відбудовою. Передбачається і певний попит на туристичні поїздки.

“Ми припускаємо, що після війни багато людей з-за кордону приїжджатимуть в Україну, щоб на власні очі побачити наших героїв і потиснути їм руки, а також побачити країну героїв, які мужньо захищали наші європейські цінності”, зазначив Олексій Дубревський.

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