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Тег:
Cуспільство

В Україні оновили правила дорожнього руху – що змінилось

Журналіст
В Україні оновили правила дорожнього руху
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Кабінет міністрів України на засіданні у п’ятницю, 20 жовтня, вніс зміни у правила дорожнього руху. Нововведення стосуються перевезення дітей та увімкнення фар за межами населених пунктів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, зміни в ПДР внесені з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Тепер водіям всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами доведеться вмикати під час руху денні ходові вогні. В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

Зауважимо, раніше в Україні таке правило діяло в період осінньо-зимового сезону. Тепер воно буде діяти цілий рік.

Також заборонено перевозити дітей зростом менше 150 сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Також заборонено перевезення дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.

В Україні оновили правила дорожнього руху 2

Було уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

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