В Україні оновили правила дорожнього руху – що змінилось

Кабінет міністрів України на засіданні у п’ятницю, 20 жовтня, вніс зміни у правила дорожнього руху. Нововведення стосуються перевезення дітей та увімкнення фар за межами населених пунктів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на представника Кабінету міністрів у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, зміни в ПДР внесені з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Тепер водіям всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами доведеться вмикати під час руху денні ходові вогні. В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

Зауважимо, раніше в Україні таке правило діяло в період осінньо-зимового сезону. Тепер воно буде діяти цілий рік.

Також заборонено перевозити дітей зростом менше 150 сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки. Також заборонено перевезення дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків.

Було уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

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