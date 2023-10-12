Російський «Град» обстріляв власні позиції після «спілкування» з українським дроном (відео)

Російський «Град» обстріляв власні позиції після «спілкування» з українським дроном. Відповідне відео оприлюднили українські бійці, передає НСН.

Українські воїни знищили ворожу РСЗВ «Град» за допомогою дрона-камікадзе. На записі, опублікованому в соцмережах, видно, що від удару дрона здетонували боєприпаси і кілька ракет відлетіли на позиції армії РФ.

«Мінус один РСЗВ «Град» у окупантів, та ще й з яким ефектом! Група ‘Асгард’ підрозділу ‘Очі’ 120-го ОРБ у взаємодії з групою ‘Шарк’ 28-й ОМБр елегантно направила дрон-камікадзе в приховану між будинками ракетну установку росіян, після чого почалося найцікавіше: боєприпаси з ‘Граду’ потужно здетонували і взяли курс саме у бік позицій загарбників», – пише у коментарі автор публікації

Російський «Град» обстріляв власні позиції: відео

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