Російська шаблістка годину чекала рукостискання від українки Ольги Харлан – і не дочекалася (відео)

Російська шаблістка Ганна Смирнова майже годину чекала на рукостискання від українки Ольги Харлан на ЧС з фехтування в Мілані. Без цього їхній бій вважається незавершеним. Про це повідомляє низка ЗМІ. У мережі оприлюбднені відео, передає НСН.

Українка перемогла Смирнову, яка виступала під нейтральним прапором, у 1/32 фіналу з рахунком 15:7. Наприкінці поєдинку росіянка підійшла потиснути руку суперниці. На відео ми бачимо, що Ольга Харлан же у відповідь виставила перед собою шпагу, щось сказала представниці держави-агресорки, а потім просто пішла. Смирнова все таки вирішила чекати потиску рук —адже без нього за регламентом поєдинок може вважатися незавершеним. Організатори навіть принесли їй стілець.

У результаті Смирнова пішла з майданчика, не дочекавшись рукостискання.

Російська шаблістка годину чекала рукостискання від українки: відео

Відео бою між українкою і росіянкою

Чекала годину і не дочекалася

Росіянка вимагала дискваліфікації Харлан

Як стало відомо, Харлан після сутички висунула вперед зброю, запропонувавши “стукнутися” шаблями замість рукостискання. Смірнова натомість хотіла саме від українки рукостискання і від пропозиції українки відмовилася. Про це пише «Суспільне».

У відповідь на рішення росіянки Харлан покинула доріжку. Смірнова ж натомість залишилася на ній і вимагала дискваліфікації суперниці відповідно до пункту 4.6 регламенту FIE – через “прояв неповаги” з боку українки.

З моменту початку сутички минуло 52 хвилини, після чого до Смірнової підійшов офіційний представник турніру. Після обміну репліками фехтувальниця ще кілька хвилин перебувала на доріжці, після чого її залишила, а на табло з’явилися прізвища інших учасниць.

Згідно із даними лайвтабло чемпіонату світу, Харлан все ж пройшла до наступного раунду. У наступному раунді вона зустрінеться проти представниці Болгарії Йоани Ілієвої.

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