Росія втрачає літаки на сході, але готова ризикувати авіацією заради Авдіївки

Росія втрачає літаки на сході, але готова ризикувати і надалі своєю авіацією заради збереження тактичної переваги на Авдіївському напрямку фронту Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

Зазначається, що останні втрати російської авіації впродовж двох тижнів спонукали загарбників тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України. Проте збільшення кількості втрат авіації РФ протягом останніх тижнів ще не спонукало російські війська суттєво зменшити активність тактичної авіації.

ISW оцінює, що в останні дні після захоплення Авдіївки російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі.

Російські війська, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літальних апаратів, – йдеться у звіті Інституту

Тим часом, Повітряні Сили 2 березня збили ще один російський Су-34 на Сході. Після чого Командувач ПС Микола Олещук написав:

19.00 – небо чисте! Це і є результат роботи Повітряних Сил!

Від початку року росія втратила вже 14 літаків.

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