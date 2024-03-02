У Міноборони Великобританії повідомили, що Росія може спробувати повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50

Про це розповідає НСН з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Великобританії.

Як пише розвідка, через тиждень після втрати другого А-50, Росія, ймовірно, припинила їх польоти. Це триватиме доти, доки терористи проводитимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ці літаки, а також щодо того, як зменшити загрозу, яку продовжує становити українська протиповітряна оборона.

“Втрата цього засобу, що забезпечує щоденне командування і управління російськими повітряними операціями, дуже ймовірно, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків. Це прогалина в можливостях, яку Росія не може собі дозволити над спірним повітряним простором східної і південної України”, – зауважує розвідка.

Цілком ймовірно, що країні-терористу доведеться шукати варіанти, аби подолати цю прогалину шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, яку потребують ворожі сухопутні війська.

Росія може розконсервувати літаки А-50 – Міноборони Великобританії

“Це довготривала проблема (ворожі сухопутні війська не отримують необхідно підтримки, – ред.), яка майже напевно загострилась після виведення А-50, які підтримували операції”, – відзначає розвідка.

Цілком ймовірно, що ворог спробує повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50, щоб пом’якшити вищезгадану проблему.

Знищення російських літаків

Як розповів сьогодні речник Повітряних сил Юрій Ігнат, знищення ворожих літаків й наявність у наших військових далекобійних комплексів є серйозним психологічним фактором для російських пілотів. Тим часом ворог вже шостий день не виводить літаки А-50.

“Це доволі таки добрий й приємний для нас факт, що окупанти не знають, як далі використовувати ті літаки, коли вони можуть піти один за одним “за русским кораблем”, – пояснив Ігнат.

За останні два тижні Збройні сили України знищили вже чимало російських літаків:

17 лютого повітряні сили знищили три російські літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35;

18 лютого ЗСУ “приземлили” російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході;

19 лютого, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про те, що ЗСУ збили ще два російські літаки на сході.

ще один Су-34 військові “приземлили” 21 лютого.

23 лютого над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це – другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

чергові два Су-34 було збито 27 лютого.

у тому ж числі, 29 лютого, як розповів Олещук, наші військові знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на авдіївському та Маріупольському напрямках.

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