Триває рятувальна операція: оновлені дані про кількість загиблих і поранених внаслідок ракетної атаки (фото)

В МНС оприлюднили оновлені дані про кількість загиблих і поранених внаслідок ракетної атаки 23 січня. Оприлюднили фото, передає НСН.

Станом на зараз ще триває рятувальна операція після чергової російської атаки. На жаль, є постраждалі та загиблі, їх кількість збільшилася.

Станом на зараз відомо про 22 людини, які постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва.

У Харкові через атаку терористів, за попередніми даними, загинули п’ятеро людей, 51 людина, зокрема чотири дитини, отримала поранення. З-під завалів врятовано 27 людей.

Так проходить рятувальна операція у Харкові.

У Павлограді російський терор забрав життя однієї людини.

Наші героїчні рятувальники, ті, хто завжди першими прибувають на місця ворожих обстрілів, попри всі складнощі, продовжують свою дуже важливу роботу заради порятунку людей. Дякую всім нашим захисникам і захисницям, працівникам і працівницям усіх екстрених служб, усім тим, чиє серце просто відчуває, що треба дбати про інших, треба допомагати іншим, коли від цього залежить життя, – написав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

Кількість загиблих і поранених внаслідок ракетної атаки зросла: фото

Також у МНС розповіли, як діяти, якщо ракета або уламок влучили у будинок.

Обстріли житлових будинків та цивільної інфраструктури — все, на що здатні російські терористи. Тож, запам’ятайте цей алгоритм дій. Він зможе врятувати вам життя у разі екстреної ситуації, – кажуть у МНС

Як діяти, якщо ракета або уламок влучили у будинок

Ще новини України: 5 загиблих і десятки постраждалих внаслідок ракетної атаки на Україну 23 січня – МВС