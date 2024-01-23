5 загиблих і десятки постраждалих внаслідок ракетної атаки на Україну 23 січня – МВС

Попередньо 5 загиблих і десятки постраждалих внаслідок ракетної атаки на Україну 23 січня. Цифри назвали в МВС, передає НСН.

П’ятеро людей загинули ще щонайменше 40 постраждали. Наслідки ранкової ракетної атаки по Україні станом на 08:45, – йдеться у повідомленні (але кількість постраждалих постійно зростає – від ред.)

Київ: внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі цивільні. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

Київщина: рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Кількість постраждалих у Києві зростає – вже відомо про 18 поранених, – повідомив мер Кличко

Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу.

Дніпропетровська область: внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна – травмована.

Харків: окупанти влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще більше 30 постраждали.

Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини.

Чергова атака терористів, яка забрала життя та залишила сотні людей без осель. Ось справжні наміри росії: щоденний терор цивільних, – йдеться у повідомленні

Наслідки ракетної атаки на Україну 23 січня: фото

Детальніше про атаку ми писали тут: Масована ракетна атака 23 січня: є загиблі і руйнування – все, що відомо (фото, відео)