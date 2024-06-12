Речник Сил оборони півдня Плетенчук заявив , що йде з посади. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці і попросив не шукати ніяких подвійних сенсів.

Очільник Центру стратегічних комунікацій та речник Сили оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що залишає свою посаду, яку він обіймав з квітня поточного року. Він повертається до виконання обов’язків речника ВМС України, передають Новини України – НСН.

Доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або «зрадоньки, – йдеться у повідомленні Плетенчука

Згідно з його словами, він виконав свої функціональні обов’язки в якості «кризового менеджера» і повернувся на посаду речника ВМС.

Плетенчук також подякував керівництву і команді, а також нагадав що встиг зробити за 45 діб на посаді.

177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв’ю і кілька кадрових перестановок, зміна політики взаємодії та діалог — такими для мене були ці 45 діб, – підсумував він

Нагадаємо, попередницю Плетенчука на цій посаді Наталію Гуменюк було звільнено 19 квітня. До цього більше сотні представників ЗМІ звернулися до військового керівництва із закликом замінити Гуменюк «більш компетентною особою».

Однак згодом Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій Оперативного командування «Південь».

Ще новини України: Росія могла втратити свій останній носій крилатих ракет в Криму – Сили оборони півдня