Чи можуть окупанти перейти обміліле Каховське водосховище – відповіли в Силах оборони півдня

Чи можуть окупанти перейти обміліле Каховське водосховище – питання актуальне насамперед для мешканців Дніпропетровщини і Херсонщини, які проживають на прибережних територіях.

Відповідь на нього надав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону «Єдині новини», передають Новини України – НСН.

Чи можуть окупанти перейти обміліле Каховське водосховище

За словами Плетенчука, російські диверсійно-розвідувальні теоретично можуть пересуватися територією Каховського водосховища, яке обміліло після підриву окупантами Каховської дамби, але такі дії не мают жодного сенсу.

Яка мета подібних заходів? Перевірити нашу пильність або просто зайти та померти? Зазвичай так не робиться, тому що в цьому немає воєнної доцільності. Звісно периметр охороняється. Ми очікуємо будь-яких дій ворога, — сказав Дмитро Плетенчук

Він зазначив, що підготовлені диверсанти можуть пройти будь-якими хащами. Але там так само залишається водна перешкода, яка контролюється.

У нас у повітрі так само працює розвідувальна авіація. Перетнути річку потрібно на плавзасобі. По ньому прилетить. Витрачати ресурси, щоб просто подивитися, в цьому немає сенсу, — запевнив речник

До того ж Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни використовують сучасні засоби повітряної розвідки, яка в принципі дозволяє не використовувати такі способи розвідки, як ДРГ.

Щоб ворожі ДРГ проникли на цю територію, це щось з області фантастики, тому що навіть намагаючись малими групами проникнути на острів Нестрига, вони залишаються там на березі, — додав він

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