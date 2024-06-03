Росіяни хочуть прорватися на правий берег Херсонщини, штурмують острів – що відомо

Росіяни хочуть прорватися на правий берег Херсонщини, і поновили затяті штурми острова Нестрига. Начальник пресцентру Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук розповів, що задумали окупанти.

Інформують Новини України – НСН.

Росіяни хочуть прорватися на правий берег Херсонщини

Окупанти штурмують Нестригу, один з островів, які розміщені у долині та дельті річки Дніпро. Дмитро Плетенчук каже, що противник прагне створити плацдарм на правобережжі Херсонщини.

Нагадаємо, що восени 2022 року українським захисникам вдалося повністю звільнити правобережну Херсонщину від окупації. Тепер росіяни знову намагаються прорватися на цю частину регіону.

Наприкінці квітня Головнокомандувач Сирський повідомив, що ЗСУ вдалося встановити контроль над островом Нестрига, розташованим на південний захід від Херсона. Втім, з середини травня стало відомо, що окупанти поновили свої спроби захопити острів.

Так, за останню добу серед штурмів, які відбулися на Херсонщині, 5 було спрямовано проти плацдарму українських військ на лівому березі Дніпра у селищі Кринки, і ще одну атаку загарбники здійснили на острів Нестрига.

Дмитро Плетенчук пояснив, що окупанти прагнуть і собі створити плацдарм на правому березі Дніпра, а тому знову почали наступ на Нестригу. Втім, за словами військового, спробу захопити острів ворог провалив.

Останній штурм був безуспішний. Втрат позицій не було. Але тримати там оборону там досить складно, тому що населеного пункту немає, забудови, споруд там немає. Але українські морпіхи роблять неможливе, і продовжують там утримувати плацдарм, незважаючи на численні атаки з боку ворога, — розповів Дмитро Плетенчук

Речник Сил оборони півдня також розповів про наявність фотодоказів втрат російських окупантів на острові Нестрига. Однак такі фото не можна публікувати в ЗМІ, «бо вони жахливі та не пройдуть цензуру», наголосив він.

Фото, про які, ймовірно, говорить Плетенчук, 2 травня опублікував телеграм-канал «Миколаївський Ваньок».

Чергова нічна спроба противника складом із 61 обрмп висадитися на острів Нестрига в Херсонській області. Противник висадився, закріпився в повному складі. Щоправда, під водою – ідеться в коментарі до цих фото

Ось в такому стані “штурмовики” дісталися острова.

Зазначимо, що, згідно із офіційною інформацією, за минулу добу на Херсонському напрямку противник мав 108 безповоротних втрат в особовому складі. Крім того, він “позбувся” 10 гармат.

Раніше Плетенчук вже розповідав, чому росіянам потрібна Нестрига. Вони хочуть собі здобути певну противагу “українським Кринкам”. Їм зручно мати плацдарм на правобережжі Херсонщини, яке контролюється Силами оборони. Ворог періодично здійснює спроби висадитися на острові, використовуючи швидкісні човни.

Слід зауважити, що Нестрига є одним з найвіддаленіших з групи островів Дніпра на Херсонщині.

Тому на острові досить зручно ховати бойові установки та міномети. Це такі позиції, які можуть дозволити росіянам більш-менш безпечно для себе працювати по наших захисникам мінометом, при цьому робити це раптово.

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