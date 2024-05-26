«Логістика через Дніпро складна, а ворог посилив штурми» – про ситуацію в Кринках розповіли в ЗСУ

Про ситуацію в Кринках на лівому березі Херсонщини розповіли в ЗСУ. Вона дещо ускладнилася, але контрольована.

Інформацію надав в ефірі телемарафону «Єдині новини» начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук, передають Новини України – НСН.

Що відомо про ситуацію в Кринках

За минулу добу російські військові 11 разів штурмували позиції ЗСУ в районі села Кринки на лівобережжі Херсонщини. Це значно більше, ніж було протягом довгого періоду до цього. Також 4 штурми відбулося на Оріхівському напрямку. І хоча ситуація там залишається стабільно напруженою, проте контрольованою.

Кринки на мапі

Плетенчук наголосив, що на Лівобережжі ворог стабільно несе втрати. Лише за добу в росармії зафіксовано понад сотню втрат — з них половина «двохсоті».

Сили оборони й надалі утримують плацдарм. Хоча логістика через річку Дніпро доволі складна, — додав речник

Російські військові активно застосовують FPV-дрони, авіацію і артилерію, намагаючись вибити Сили оборони України з плацдармів на лівобережжі Херсонщини.

Вони використовують фактично все, що в них є для того, щоб скинути морпіхів у Дніпро. Про те вони це роблять давно й безрезультатно, — додав Дмитро Плетенчук

Також він зазначив, що українські військові мають деякі успіхи, але поки що деталі не розкриває.

В Силах оборони Півдня додали, що окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційних ударів, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 131 розвідувального БпЛА.

Так Кринки виглядають сьогодні – колись це було квітуче село на Херсонщині…

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