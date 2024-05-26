26 травня на фронті: загроза прориву на Харківщині відбита, знищено літак Су-25

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот двадцять третю добу. Розповідаємо про ситуацію 26 травня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 26 травня 2024 року, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА:

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області (рф);

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область (рф);

31 ударний БпЛА типу «Shahed» (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ (рф), мис Чауда ( ТОТ українського Криму).

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 ударний БпЛА типу «Shahed».

Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

26 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 10 ракетних ударів 13-ма ракетами, 40 авіаударів (зокрема, із застосуванням 56 КАБів), 1001 удар дронами-камікадзе (з яких fpv – 994). Також окупанти здійснили 3604 обстріли з різних видів озброєння, 96 з них – із РСЗВ. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Уже з початку поточної доби на фронтах російсько-української війни відбулося 35 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас, наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За уточненою інформацією, вчора ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, наші воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. В районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована.

від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. В районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована. На Лиманському напрямку наші воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися у бік Невського. Втрати ворога уточнюються.

наші воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися у бік Невського. Втрати ворога уточнюються. На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

противник активних дій не проводив. На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока – на цей час противник вже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

інтенсивність бойових дій досить висока – на цей час противник вже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника. На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили атаку окупантів районі Костянтинівки. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

українські воїни вже відбили атаку окупантів районі Костянтинівки. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони. На Времівському напрямку , неподалік Роздільного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне положення зазнали невдачі.

, неподалік Роздільного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне положення зазнали невдачі. На Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки.

триває бій в районі Малої Токмачки. На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для стримування наступу противника та подальшої стабілізації обстановки.

Успіхи ЗСУ

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив 12 танків, 17 бойових броньованих машин, 24 артилерійських системи, одну РСЗВ, літак Су-25, 11 БпЛА ОТР, 31 автомобіль та сім одиниць спеціальної техніки.

У мережі з’явилося відео збиття літака Су-25

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 501190 (+1110) осіб,

танків ‒ 7662 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 14803 (+17) од,

артилерійських систем – 12953 (+24) од,

РСЗВ – 1083 (+1) од,

засоби ППО ‒ 814 (+0) од,

літаків – 357 (+1) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10425 (+11),

крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17639 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 2111 (+7)

Дані уточнюються.

Ще новини України: 25 травня на фронті: ситуація напружена – де прямо зараз тривають бої