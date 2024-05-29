На південному фронті 29 травня, зокрема, у районі Кринок, на лівобережжі Херсонщині, та на Оріховському напрямку, спостерігається певне загострення.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на expres.online.

Про це в ефірі телеканалу Прямий розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

“Вчора можна було спостерігати загострення чергове. Збільшено кількість штурмів. Це було й Старомайорське, й Роботине, й Кринки. У районі Кринків було 11 спроб штурмів. Вони були безуспішні, попри те, що Сальдо (гауляйтер окупованої частини Херсонщини – УНІАН) вже все відвоював, але робота у нього така – ротом відвойовувати лівий берег…”, – сказав Плетенчук

Водночас за його словами ситуація у зоні відповідальності Сил оборони півдня достатньо складна.

“Тому, що кілька днів інтенсивність була знижена, а вчора вони (окупанти – УНІАН) знов, умовно кажучи, свіжими силами почали… Проте активності на островах ми зараз не спостерігаємо. Та я не можу сказати, що вони отримали якісь надбання та захопили нові позиції”, – додав Плетенчук..

Загалом, за даними Сил оборони півдня, вчора 28 травня,, крім 11-ти штурмів у районі Кринків на Херсонщині, на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 7 штурмів, з них 6 – в районі Старомайорського та один – в районі Роботиного.

На південному фронті 29 травня спостерігається загострення – СО “Південь”

Ворог втратив 34 одиниці озброєння та військової техніки – танк, 9 гармат, 11 одиниць автобронетехніки, 6 човнів тощо. Знищено 5 спостережних пунктів, польовий пункт боєпостачання та командний пункт.

“У зоні відповідальності втрати ворога склали 143 особи, з них 51 – безповоротні. Бачите, вони повернулися до звичайної пропорції – один до трьох, тобто третина – загиблі”, – констатував речник.

Окупантам не дають спокою Кринки

28 травня начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук розповів, що на Придніпровському (Херсонщина) та Оріховському напрямках фіксується сотні прольотів російських БПЛА.

Також він повідомив, що на півдні ворог активізувався при штурмах Кринків Херсонської області та на Оріхівському напрямку. Загалом 27 травня було 20 штурмів, ворог втратив 216 солдатів, з яких 101 — загиблими. Речник казав, що останнім часом безповоротні втрати ворога складають половину від загальної кількості, а раніше була третина.

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