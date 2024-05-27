Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот двадцять четверту добу. Розповідаємо про ситуацію 27 травня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

27 травня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням 17 ракет, 61 авіаудар (зокрема із застосуванням 98 КАБів), понад 3400 обстрілів з різних видів озброєння, в тому числі 102 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Також противник застосував понад тисячу дронів-камікадзе та інших ударних БпЛА.

Від початку цієї доби відбулося 29 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 706 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, у тому числі 24 – із застосуванням РСЗВ. Ворог завдав три авіаційні удари із застосуванням семи керованих авіабомб. Ще 51 раз окупанти атакували дронами-камікадзе.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку наші воїни сьогодні відбили атаку агресора в напрямку Липців. Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх.

За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 191 окупанта, серед яких 63 особи – це безповоротні втрати. Крім того, наші воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, дев’ять БпЛА та 11 автомобілів і сім одиниць спецтехніки. Завдано ураження також по 24 бліндажах противника.

На Куп’янському напрямку від початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована.

За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 114 осіб, з них 42 – безповоротні. Знищено одну зенітну установку, одну МТ-ЛБ та два склади боєприпасів. Пошкоджено ще одну артсистему противника.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивали п’ять штурмових дій загарбників. Зупинено три атаки. Продовжуються бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена.

українські воїни відбивали п’ять штурмових дій загарбників. Зупинено три атаки. Продовжуються бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена. На Краматорському напрямку противник вчинив невдалу спробу атакувати в районі Кліщіївки.

противник вчинив невдалу спробу атакувати в районі Кліщіївки. На Покровському напрямку Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новолександрівки.

За минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 263 особи убитими та пораненими. Знищено танк окупантів, шість бойових броньованих машин, два авто та два міномети. Крім того, пошкоджено один танк, БТР та три автомобілі.

На Курахівському напрямку триває чотири бойові зіткнення в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.

триває чотири бойові зіткнення в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони. На Времівському напрямку сьогодні ведеться оборонний бій неподалік Старомайорського. Ситуація контрольована.

сьогодні ведеться оборонний бій неподалік Старомайорського. Ситуація контрольована. На Оріхівському напрямку штурмових дій противника не відбувалося. Водночас агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив на позиції наших військ з метою витіснення особового складу з переднього краю оборони.

штурмових дій противника не відбувалося. Водночас агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив на позиції наших військ з метою витіснення особового складу з переднього краю оборони. На Придніпровському напрямку, а саме – на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка без суттєвих змін.

Успіхи ЗСУ

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили пункт управління противника, 17 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів.

Загальні втрати російських загарбників склали близько 1150 осіб. Також ворог втратив дев’ять танків, 15 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, одну РСЗВ, один засіб ППО, 42 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 12 ракет, 55 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 502340 (+1150) осіб,

танків ‒ 7671 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 14818 (+15) од,

артилерійських систем – 12981 (+28) од,

РСЗВ – 1084 (+1) од,

засоби ППО ‒ 815 (+1) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10467 (+42),

крилаті ракети ‒ 2221 (+12),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17694 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 2118 (+7)

Дані уточнюються.

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