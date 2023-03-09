Тяжка ніч: Зеленський показав фото наслідків ракетної атаки 9 березня

Президент Володимир Зеленський показав фото наслідків ракетної атаки 9 березня, передає НСН.

Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним, – сказав Зеленський

Він запевнив, що усі служби працюють. Триває відновлення роботи енергосистеми. Застосовувались обмеження у всіх регіонах.

Ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики. Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине. Дякуємо вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів, – сказав президент.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки на Львівщині загинуло п’ятеро людей. Тут ракета впала у житловому секторі, зруйнувавши два приватні будинки. Розбір завалів ще триває. Також загиблі є на Дніпропетровщині. Відомо про трьох постраждалих у Києві.

Фото наслідків ракетної атаки 9 березня

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