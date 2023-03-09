Масована атака 9 березня: на Львівщині ворожа ракета вбила мирних жителів (фото, відео)

Ворожа масована атака 9 березня забрала життя мирних людей на Львівщині – російська ракета впала у житловій зоні.

Про це у Telegram повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає НСН.

Ракета, яку випустили російськи загарбники, вбила п’ятьох мешканців у Золочівському районі.

За словами голови ОВА, внаслідок падіння російської ракети було зруйновано три будинки. Також обласна влада закликала мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

“Одна з ракет впала в житловій зоні в Золочівському районі. Три будинки зруйновано. На жаль, четверо загиблих. Ще раз просимо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги”, зазначив голова ОВА.

Козицький додав, що на місці події працюють рятувальники. Зараз там розбирають завали зруйнованого будинку, адже під ними можуть перебувати інші люди. Також він уточнив, що всі загиблі дорослі – двоє чоловіків та двоє жінок. Пізніше рятувальники ДСНС знайшли під завалами тіло ще одного чоловіка.

Водночас у пресслужбі ГУ ДСНС України у Львівській області повідомили, що під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальниками виявлено тіла загиблих осіб. До проведення робіт від ДСНС залучено 28 осіб особового складу, 5 одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок.

Наслідки ракетного удару на території Львівської області. Відео

Нагадаємо, вночі у четвер, 9 березня, російські окупаційні війська влаштували масовану атаку на Україну. Спочатку загарбники запустили дрони-камікадзе Shahed, після чого в низці областей повідомляли про роботу ППО.

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