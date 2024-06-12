Ракетами атакували окупований Крим – всю ніч лунали вибухи

На папері “Всє целі сбити”, тільки російське ППО про це нічого не знає – ракетами атакували окупований Крим. Севастополь, Євпаторія, Бахчисарай та Первомайський район цю ніч не спав, повідомляють “ Новини України – НСН “, з посиланням на “ Кримський вітер “.

«У Севастополі лунають гучні вибухи», – пише Кримський вітер із посиланням на своїх передплатників.

Також вони повідомили про вибухи «від Євпаторії до Севастополя».

«Сильні вибухи чути у Бахчисарайському районі. Видно було, як у небі пролетіла ракета, пролунало близько 20 вибухів у районі Бельбека, повідомляє передплатник», – йдеться в одному з постів каналу.

О 3:20 було повідомлено про завершення «відбиття ракетної атаки» у Севастополі. З посиланням на губернатора ТАСС написало, що «руйнувань та постраждалих немає».

О 3:55 було повідомлено про вибухи в Саках, Красноперекопську, Чорноморському, Сімферополі, Армянську.

О 4:40 джерело «Кримського вітру» повідомило про можливе ураження/пошкодження ЗРК С-400 під Севастополем, попередивши, що дана інформація потребує підтвердження.

За інформацією каналу, перші вибухи у Севастополі пролунали о 02.47. У Євпаторії, Саках та Красноперекопську – о 02.50. В решті районів півострова просто чули все це.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму в ніч на 10 червня українські захисники уразили зенітний ракетний дивізіон С-400 окупантів в районі Джанкоя та два зенітних ракетних дивізіона С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.