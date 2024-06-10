ЗСУ вдарили по С-400 в Криму цієї ночі. Місцеві Телеграм-канали повідомляли про вибухи в районі Джанкоя. Згодом з’явилася офіційна інформація від Генштабу ЗСУ, а потім і супутникові знімки.

Супутник Planet Labs зафіксував результат ракетного удару ЗСУ по російському військовому об’єкту в ніч на 10 червня 2024 року. На знімках, оприлюднених “Схемами“, видно наслідки масштабної пожежі біля залізниці у місті Джанкой в окупованому Криму.

Вранці 10 червня, у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої:

“Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена “високоефективною” протиповітряною обороною противника”, – йдеться у повідомленні

Поки що якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Втім, видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди.

ЗСУ вдарили по С-400 в Криму: з’явилися супутникові знімки: фото

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