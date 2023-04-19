«Путін відвідав Херсонщину і Луганщину 17 квітня» і… привітав окупантів з наступаючою Пасхою – що це було?

Російські пропагандисти заявили, що Путін відвідав Херсонщину і Луганщину 17 квітня. Спочатку жодних доказів перебування російського диктатора не було. Згодом з’явилися фото і відео. Деякі з них викликають питання. Тож чи справді заявлений візит Путіна на окуповану територію України мав місце?

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що так. Але є «але». В ISW вже проаналізували поїздки російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території Луганської і Херсонської областей.

Путін продовжує зображувати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу, – говориться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає НСН

Путін відвідав Херсонщину і Луганщину 17 квітня?

У Кремлі 18 квітня повідомили, що Путін відвідав штаб російського угруповання військ “Дніпро” в Херсонській області та штаб Нацгвардії “Восток” в окупованій Луганській області. Прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ відвідав окуповані території 17 квітня. Проте Путін заявив на одному з відео, що “наближається” православне свято Пасхи. І це свідчить про те, що його візит відбувся до 16 квітня. Зазначимо, що пізніше Кремль відредагував відео.

Також зазначимо, що користувачі соціальних мереж, проаналізувавши фото візиту Путіна на Херсонщину, зробили висновок, що він відвідав село Щасливцеве на Арабатській стрілці. А це за 130 кілометрів від лінії фронту, і жодна українська ракета не могла б дістати сюди. Тобто російський диктатор нічим не ризикував.

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня відвідав Авдіївку, і не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити візит Зеленського в інформаційному просторі. ISW повідомляв про те, що російські мілблогери критикували російських чиновників за те, що вони не відвідали передову, як Зеленський, а Путін раніше відвідав окупований Маріуполь 19 березня, щоб покращити свою зовнішність як лідера часів війни, — йдеться в звіті Інституту вивчення війни

На думку аналітиків, візит російського диктатора, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів напередодні запланованих українських контрнаступів.

В ISW розповіли, що Путін, джерела Кремля та військові блогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що Кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози контрнаступу.

Аналітики також вважають, що показові зустрічі Путіна з Теплінським, Макаревичем і Лапіним, ймовірно, підтверджують чергову зміну військового командування і, можливо, в найближчому оточенні Кремля.

Припускається й те, що, можливо, Путін намагається збалансувати вплив ПВК “Вагнер”, повторно призначивши Лапіна командувачем Луганської ділянки фронт.

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