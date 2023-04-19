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«Путін відвідав Херсонщину і Луганщину 17 квітня» і… привітав окупантів з наступаючою Пасхою – що це було?

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«Путін відвідав Херсонщину і Луганщину 17 квітня» і… привітав окупантів з наступаючою Пасхою – що це було?
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Російські пропагандисти заявили, що Путін відвідав Херсонщину і Луганщину 17 квітня. Спочатку жодних доказів перебування російського диктатора не було. Згодом з’явилися фото і відео. Деякі з них викликають питання. Тож чи справді заявлений візит Путіна на окуповану територію України мав місце?

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що так. Але є «але». В ISW вже проаналізували поїздки російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території Луганської і Херсонської областей.

Путін продовжує зображувати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу, – говориться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає НСН

Путін відвідав Херсонщину і Луганщину 17 квітня?

У Кремлі 18 квітня повідомили, що Путін відвідав штаб російського угруповання військ “Дніпро” в Херсонській області та штаб Нацгвардії “Восток” в окупованій Луганській області. Прессекретар Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ відвідав окуповані території 17 квітня. Проте Путін заявив на одному з відео, що “наближається” православне свято Пасхи. І це свідчить про те, що його візит відбувся до 16 квітня. Зазначимо, що пізніше Кремль відредагував відео.

«Путін відвідав Херсонщину і Луганщину 17 квітня» і… привітав окупантів з наступаючою Пасхою – що це було?

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Також зазначимо, що користувачі соціальних мереж, проаналізувавши фото візиту Путіна на Херсонщину, зробили висновок, що він відвідав село Щасливцеве на Арабатській стрілці. А це за 130 кілометрів від лінії фронту, і жодна українська ракета не могла б дістати сюди. Тобто російський диктатор нічим не ризикував.

«Путін відвідав Херсонщину і Луганщину 17 квітня» і… привітав окупантів з наступаючою Пасхою – що це було?

Ймовірно Путін відвідав Щасливцеве

Президент України Володимир Зеленський 18 квітня відвідав Авдіївку, і не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити візит Зеленського в інформаційному просторі. ISW повідомляв про те, що російські мілблогери критикували російських чиновників за те, що вони не відвідали передову, як Зеленський, а Путін раніше відвідав окупований Маріуполь 19 березня, щоб покращити свою зовнішність як лідера часів війни, — йдеться в звіті Інституту вивчення війни

На думку аналітиків, візит російського диктатора, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів напередодні запланованих українських контрнаступів.

В ISW розповіли, що Путін, джерела Кремля та військові блогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що Кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози контрнаступу.

«Путін відвідав Херсонщину і Луганщину 17 квітня» і… привітав окупантів з наступаючою Пасхою – що це було?

Аналітики також вважають, що показові зустрічі Путіна з Теплінським, Макаревичем і Лапіним, ймовірно, підтверджують чергову зміну військового командування і, можливо, в найближчому оточенні Кремля.

Припускається й те, що, можливо, Путін намагається збалансувати вплив ПВК “Вагнер”, повторно призначивши Лапіна командувачем Луганської ділянки фронт.

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