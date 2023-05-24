ПЦУ перейшла на новий календар: коли тепер Різдво, Великдень, Миколая, Покрова

ПЦУ перейшла на новий календар офіційно. Відповідне рішення ухвалив 24 травня Архієрейський собор Православної церкви України, абсолютною більшістю голосів підтримавши календарну реформу та перехід на новоюліанській календар, передає НСН, посилаючись на Фейсбук-сторінку Православної церкви України.

Офіційно перехід на новий календар відбудеться вже з 1 вересня 2023 року. Формально рішення Архієрейського собору ще має схвалити Помісний собор за участі мирян, який заплановано на 27 липня.

Чи обов’язкове це рішення до виконання?

У ПЦУ зазначають, що рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання, в якій визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року, зберігаючи за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

«Це рішення, на яке чекає від нас і більшість вірних нашої Церкви, і більшість українського суспільства. Це рішення не просте, ми йшли до нього тривалий час, поступово, крок за кроком, і робимо його зважено. Але воно так само необхідне, як свого часу було необхідним рішення запровадити українську живу мову в богослужінні замість традиційної слов’янської, запровадити автокефальний устрій життя Церкви замість багатосотлітньої підлеглості. Не всі сприйняли ці рішення, не всі їх підтримали – але вони були вірними та життєво необхідними. Так само вірним і життєво необхідним для нас є рішення про перехід на оновлений календар, який є більш точним астрономічно та церковно прийнятим, зі збереженням традиційної пасхалії», – зазначив Митрополит Епіфаній, коментуючи історичне рішення Собору

Загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення Помісним Собором, що скликається на 27 липня 2023 р., буде запроваджене з 1 вересня цього року, коли розпочинається новий церковний рік. Водночас парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість – календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено.

У ПЦУ зауважують, що що питання календарної реформи давно дискутується і в суспільстві, і в Церкві. І з року в рік все більшим стає число прихильників переходу на оновлений, сучасний календар, яким вже давно користуються більшість Помісних Православних Церков.

З новою силою це питання постало внаслідок російської агресії. Нині юліанський календар сприймається як пов’язаний з російською церковною культурою. Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються ті Церкви, які підтримують українську Помісну Церкву, натомість опоненти і, в першу чергу, РПЦ – дотримуються старого календаря (юліанського).

Тож прагнення збереження і утвердження своєї, української, духовної ідентичності, захист від агресії «русского міра», вимагають від нас назрілого рішення – долучитися до більшості Помісних Православних Церков і запровадити у вжиток новоюліанський календар, – йдеться у повідомленні

ПЦУ перейшла на новий календар: коли тепер Різдво, Великдень, Миколая, Покрова

У зв’язку з переходом на новий календар, змістяться релігійні свята, що прив’язані до конкретних дат. Зокрема, Різдво буде 25 грудня, Святого Миколая 6 грудня, Водохреща — 6 січня, Покрова 1 жовтня.

Увага! На Великдень та інші свята, дати яких визначаються за місячним календарем, це рішення не вплине.

Нагадаємо, Новоюліанський календар у 1923 році розробив сербський астроном, професор математики та небесної механіки Мілутін Міланкович. Він, фактично, збігається з григоріанським календарем.

Нині новоюліанським календарем послуговуються 9 з 16 помісних автокефальних східних православних церков. Це Вселенський патріархат Константинополя, Александрійський патріархат, Антіохійський патріархат, Румунська православна церква, Болгарська православна церква, Церква Кіпру, Церква Греції, Автокефальна православна церква Албанії та Православна церква Чеських земель і Словаччини.

Думка українців

В Україні поступово зростає кількість людей, які хочуть відзначати Різдво з абсолютною більшістю християн у світі 25 грудня.

Згідно опитування групи “Рейтинг” проведеного у грудні минуло року, ідею перенести святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня підтримують 44% респондентів порівняно з 26% у грудні 2021 року. Не підтримують перенесення Різдва 31% опитаних. У 2021 році таких було 58%. 23% зазначили, що їм байдуже, 2% не змогли відповісти на це питання.

При цьому, 55% опитаних українців відзначають Різдво 7 січня, 25% роблять це двічі — 25 грудня і 7 січня, і лише 11% на даний момент святкують Різдво 25 грудня.

Так само в кінці грудня були підведені підсумки голосування по цьому питанню і у додатку “Дія”. Як зазначили в Мінцифрі у ньому взяли участь більше 1,5 мільйони українців.

Майже 60% хочуть святкувати Різдво 25 грудня, майже 25,5% — 7 січня, більше 12,5% в обидві дати.

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