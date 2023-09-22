Прорив морської блокаді: одразу три судна йдуть до портів Одещини

Одразу три судна йдуть до портів Одещини. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у своєму Фейсбуці, передає НСН.

Три нових судна рухаються у напрямку українських портів під завантаження експортною продукцією. Причому – не тільки аграрною.

Балкери Azara, Ying Hao 01, Eneida підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором для цивільних суден і рухаються у напрямку портів Південний та Чорноморськ, – зазначив міністр.

Після завантаження понад 127 тис тонн української агропродукції та залізної руди судна вирушать у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

Кубраков нагадав, що першими тимчасово встановленим ВМС ЗСУ коридором скористалися балкери Resilent Africa та Aroyat, які експортували понад 20 тис тонн української агропродукції для країн Азіі та Африки.

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