Продовжити виплати ВПО усім переселенцям закликає спеціальна депутатська комісія. Вона визнала недостатньою роботу урядових структур щодо підтримки людей, які були змушені покинути своє житло через війну..

Тимчасова спеціальна комісія (ТСК) Верховної Ради з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії рф проти України, створена 21 грудня 2023 року, визнала недостатньою роботу урядових структур щодо виконання Стратегії політики внутрішнього переміщення.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова комісії, народний депутат Павло Фролов, передає НСН.

За даними ТСК із захисту ВПО сьогодні існують такі проблеми:

методика оцінки потреб ВПО з урахуванням критеріїв вразливості лише в процесі розробки;

фондів житла для тимчасового проживання – обмаль;

електронний кабінет ВПО – не створено;

пільгове кредитування здобуття освіти для ВПО поки немає;

пільгової орендної ставки для облаштування гуртожитків для тимчасового проживання ВПО не запроваджено;

можливості подання заявок на компенсацію за пошкоджене або знищене житло у період до початку повномасштабної агресії (2014-24.02.2022) не надано.

Сьогодні, на жаль, держава розмістила у місцях тимчасового проживання лише 46 тисяч переселенців або менше 1%, а за програмою Є-відновлення надала компенсації за пошкоджене житло 33 тисячам українців або 0,7 % ВПО. Можливість отримати пільговий кредит на 30 років під 3% річних та 3% першого внеску у Держмолодьжитло має дуже обмежена кількість ВПО з тих, хто готовий фінансувати свою нову оселю не чекаючи отримання житла від держави чи репарацій, – лише 1 з 35 бажаючих, – розповів Фролов

За його словами, на черговому засіданні ТСК заслухала звіти керівників міністерств та відомств про виконання Стратегії політики внутрішнього переміщення та стан виплат допомоги на проживання для ВПО. Також було створено Робочу групу з вирішення житлової проблеми ВПО, фокусом роботи якої буде:

розробка Стратегії забезпечення житлом ВПО та створення фондів тимчасового житла для ВПО;

проведення системного аудиту та інвентаризації усіх потенційно придатних для проживання приміщень в Україні та встановлення по кожному об’єкту стану використання, ступеню готовності та вартості приведення його до належного стану;

впровадження механізмів залучення коштів міжнародних організацій, волонтерів, інвесторів для швидкого вирішення житлового питання для найбільш незахищених категорій ВПО.

Спеціальна депутатська комісія закликає продовжити виплати ВПО

По питанню виплат допомоги на проживання для 2,5 мільйонів ВПО (2000 та 3000 грн) звернулись до Прем’єр-міністра щодо вжиття негайних заходів для автоматичного продовження цих виплат з 1 лютого 2024 року. Незважаючи на надскладну ситуацію з доходами держбюджету, ці мінімальні виплати для ВПО мають бути збережені. Урядовці запевнили, що найближчим часом необхідні рішення будуть прийняті, – наголосив голова ТСК

Нагадаємо, вже з 1 лютого заплановано скасування виплат ВПО, які зареєструвалися до 1 серпня 2023 року, та ще низці категорій переселенців.

В Уряді кажуть, що займаються розробкою постанови, яка б дозволила збереження виплат хоча б соціально вразливим категоріям ВПО. Але поки що конкретики немає.

Додамо, що петиція про збереження виплат ВПО, створена на сайті Камбіну, набрала необхідні для розгляду 25 000 голосів.

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