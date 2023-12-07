Переселенці збирають підписи за продовження виплат ВПО після 1 лютого: петиція

Переселенці збирають підписи за продовження виплат ВПО після 1 лютого. Електронна петиція розміщена на порталі Кабміну, передає НСН.

Залишити виплати на проживання для ВПО з зони активних бойових дій та окупованих територій пропонує авторка електронної петиції №41/005785-23еп.

Просимо продовжити виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам з 01.02.2024 року, реєстрація місця проживання яких співпадає з зоною активних бойових дій, окупованих територій відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2022 року за № 1668/39004, із внесеними змінами, – йдеться у тексті петиції

Авторка петиції додає, що переселенці опинилися в складних життєвих обставинах та не мають можливості повернутися додому через активні бойові дії.

Переміщені особи втратили все майно, через це приходиться працювати ще більше, заробляти кошти для утримання родин, оренди житла. Всі опинилися в складних життєвих обставинах. Виплати на проживання ВПО родини частково покривали витрати на оренду житла та оплату комунальних послуг. Якщо виплати будуть скасовані, то це значно відобразиться на благополуччі родин, – наголошується у зверненні

Збір голосів за розгляд петиції розпочався 6 грудня. Всього на це відводиться 90 днів. Станом на момент публікації цієї новини петицію підтримали вже майже 7 тисяч осіб з необхідних 25 тисяч.

Підписати петицію можна ТУТ.

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