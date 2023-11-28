Переселенці у Вінницькій області можуть отримати до 72000 гривень допомоги на оренду житла

Переселенці у Вінницькій області та у самій Вінниці можуть отримати до 72000 гривень допомоги на оренду житла. Про це повідомляє Вінницька міська рада, передає НСН.

Грошова допомога покриває щомісячні витрати на оренду та комунальні платежі у розмірі до 12 000 гривень на місяць протягом шести місяців. Також для домогосподарств ВПО, які планують переїхати в нове житло, передбачена додаткова виплата у розмірі 5000 гривень (ця сума може бути використана на витрати, пов’язані з переїздом, пошуком нового житла, оплату агентських послуг тощо)

Переселенці у Вінницькій області можуть отримати допомогу: умови

Проєкт розрахований тільки на внутрішньо переміщені домогосподарства від трьох осіб з постраждалих в результаті воєнних (бойових) дій територій України та надає можливість переїхати до більш сприятливих районів в межах Вінницької, Гайсинської, Тульчинської, Хмільницької, Ямпільської, Іллінецької, Ладижинської, Немирівської територіальних громад Вінницької області

Якщо домогосподарства належать до наступних категорій:

Домогосподарства ВПО, які проживали на території громад, розташованих в районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Домогосподарства ВПО, які знаходяться під загрозою виселення з місця тимчасового проживання, де наразі проживають.

Домогосподарства ВПО, яким загрожує виселення з їхнього поточного житла.

Домогосподарства ВПО, які проживають в незадовільних умовах (таких як, площа проживання на одного члена родини – менша ніж 7,5 м., відсутні водопостачання, санітарні умови, джерело опалення та інше).

При виборі одержувачів допомоги пріоритет надаватиметься (але не обмежуватиметься) домогосподарствам, які мають у складі:

троє та більше дітей, віком до 18 років;

з одним опікуном або одним з батьків.

вагітних/жінок які годують;

домогосподарства, які приймають задокументованих дітей без супроводу дорослих;

маломобільних осіб, людей з хронічними захворюваннями та групою інвалідності;

домогосподарства ВПО, у яких внаслідок воєнних (бойових) дій після 24.02.2022 частково або повністю постраждало власне житло.

Як зареєструватися?

Для участі в проєкті необхідно заповнити заявку та надіслати її організації.

Заповнити можна за посиланням

Правила отримання допомоги за посиланням .

Або заповніть паперову форму анкети (анкету можна отримати в центрі тимчасового проживання там, де ви мешкаєте) до 10.12.2023 року (включно). Потім очікуйте відповідь від організації через 30 днів після закінчення терміну реєстрації на ваш контактний номер телефону.

Представники гуманітарної організації звертають увагу на те, що реєстрація не гарантує отримання допомоги. Розмір грошової допомоги визначатиметься індивідуально.

Домогосподарства, які вже отримували або отримують грошову допомогу на орендну житла від чеської гуманітарної організації «Людина в біді», інших недержавних гуманітарних організацій, благодійних установ, міжнародних агенцій розвитку після 24 лютого 2022 року, можуть брати участь у проєкті, але не матимуть пріоритету у процесі відбору.

Залишити відгук про процес реєстрації, якість виконання проєкту та поставити інші питання можна звернувшись на безкоштовну гарячу лінію- 0 800 210 174 (пон.-четв. З 9.00 до 17.00, п’ятн. до 16-00), Viber, Telegram, WhatsApp : 099 767 37 06 aбо надіслати лист на електронну адресу: hotline.ukr@peopleinneed.net.

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